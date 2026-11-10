ハーゲンダッツの本気きた！約500円の「じゅわっと苺」、贅沢すぎる

ハーゲンダッツ ジャパンはカップアイス「ハーゲンダッツ『じゅわっと苺』」（497円）を12月8日より期間限定にて全国で発売します。

ハーゲンダッツ「じゅわっと苺」

冬限定の“濃い”イチゴフレーバー

ハーゲンダッツの限定フレーバーが登場。“この冬にしか味わえない特別な苺アイスクリーム”と紹介されています。

▲ハーゲンダッツ「じゅわっと苺」

内容量100ml／497円



濃い苺の味わいを再現したというアイスクリーム。果汁・果肉分は32％。



果肉感を出すために、濃い赤色で果肉がしっかりした苺の品種を選定。苺アイスクリームには、甘さと香りが特徴の別の品種を使った濃密苺ソースを混ぜ込んでいます。



なお、果肉入りアイスクリームとソースを組み合わせた今回の仕立ては、ハーゲンダッツ史上初だそうです。

お値段はひとつ500円と強気！

ちなみにお値段は100mlで497円と、レギュラーと比較してもかなり強気な設定。



レギュラーのバニラやストロベリーなどのカップは、110mlで373円です。100円以上もお高い。

贅沢だけど気になる

公式の紹介によると「完熟した苺を一粒頬張った瞬間に広がる濃い苺の味わいをひとつのカップにぎゅっと閉じ込めた」のだそう。約500円ですがおいしそうで気になりますね！



この冬の贅沢な時間のおともに、試してみてはいかがでしょうか。



・発売日：2026年12月18日



（※文中の価格はすべて税込）