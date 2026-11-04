セガは11月4日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「Black Friday Sale Part1」を開催中だと発表。セール期間は、2026年11月19日まで。

セガから、『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が60％オフ。超音速アクションで広大な島を自由に駆け回る『ソニックフロンティア 超・デラックス』が30％オフで登場している。

また、世界的アクションパズルゲームの「ぷよぷよ™」と「テトリス®」頂上決戦が展開する『ぷよぷよ™テトリス®２』が24％オフでラインアップ。

アトラスからは、オリジナルの良さをそのままに、ゲーム体験をさらに快適にした『ペルソナ３ リロード』のNintendo Switch 2版が40％オフで登場している。

ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26csbf&utm_term=jp

●PS5／PS4／Switch 2『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

セール価格： 3596円（60％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年11月19日までとなります。

©SEGA

●Switch 2『ソニックフロンティア 超・デラックス』

セール価格： 3596円（60％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年11月19日までとなります。

©SEGA

●Switch／PC（Steam）『ぷよぷよ™テトリス®２』

Switch 2『ぷよぷよ™テトリス®２Ｓ』

『ぷよぷよ™テトリス®２』セール価格： 2926円（24％オフ！）

『ぷよぷよ™テトリス®２Ｓ』セール価格： 4171円（24％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年11月19日までとなります。

©SEGA

Tetris ® & © 1985~2026 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.

●Switch 2『ペルソナ３ リロード』

セール価格： 4606円（40％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年11月19日までとなります。

©ATLUS. ©SEGA.