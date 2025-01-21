ASRock「A620AM-P」11月20日発売　12,480円でRyzen 9000対応、M.2を2基搭載

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ASRockは11月20日より、AMD A620チップセットを搭載したMicro ATXマザーボード「A620AM-P」を国内正規代理店を通じて順次販売開始する。価格は12,480円で、保証期間は2年間だ。AMD Socket AM5に対応し、Ryzen 9000、8000、7000シリーズプロセッサーを利用できるため、日常用途から幅広い自作PC構成まで視野に入る製品だ。

　A620AM-Pは、VCore用MOSFETにDr.MOSを採用した4+1+1電源フェーズ設計と、2オンス銅薄層基板により、安定した電力供給と信号伝送を目指した構成だ。さらに、IOインターフェースを覆うアルミニウムヒートシンクを備え、システムの安定性と耐久性にも配慮する設計となっている。

　拡張面では、PCIe 4.0 x16スロット、PCIe 3.0 x1スロット×2、Hyper M.2とUltra M.2の2基のM.2スロットを搭載する。さらに、フロントUSB 3.2 Gen1 Type-Cポートに対応し、前面接続を重視する最新ケースとの親和性も高い。映像出力はHDMI 2.1とDisplayPort 1.4を備え、ギガビットLAN、7.1ch HDオーディオ、DDR5 DIMMスロット×2のデュアルチャネル対応も用意する構成だ。

　また、DIY向けの機能として、BIOSフラッシュバックボタン、ツールレスSSD、オートドライバインストーラー、ポストステータスチェッカーを備える点も見逃せない。ASRock安心サポート＋として、6ヵ月のCPUソケットピン折れ無償修理保証も付帯するという。

■関連サイト

ASRock トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
02月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
2018年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
10月
11月
12月
2017年
01月
02月
03月
04月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2016年
01月
02月
04月
05月
06月
07月
08月
11月
12月
2015年
02月
04月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2014年
02月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2013年
01月
05月
06月
07月
10月
11月
12月
2012年
01月
03月
04月
05月
06月
08月
09月
10月
11月
2011年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
11月
12月
2010年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2009年
04月
08月
10月
2008年
01月
02月
2007年
02月
03月
06月
07月
08月
11月
2006年
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
2005年
07月
10月
2004年
08月
09月