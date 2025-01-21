ASRock「A620AM-P」11月20日発売　12,480円でRyzen 9000対応、M.2を2基搭載

ASRockは11月20日より、AMD A620チップセットを搭載したMicro ATXマザーボード「A620AM-P」を国内正規代理店を通じて順次販売開始する。価格は12,480円で、保証期間は2年間だ。AMD Socket AM5に対応し、Ryzen 9000、8000、7000シリーズプロセッサーを利用できるため、日常用途から幅広い自作PC構成まで視野に入る製品だ。

A620AM-Pは、VCore用MOSFETにDr.MOSを採用した4+1+1電源フェーズ設計と、2オンス銅薄層基板により、安定した電力供給と信号伝送を目指した構成だ。さらに、IOインターフェースを覆うアルミニウムヒートシンクを備え、システムの安定性と耐久性にも配慮する設計となっている。

拡張面では、PCIe 4.0 x16スロット、PCIe 3.0 x1スロット×2、Hyper M.2とUltra M.2の2基のM.2スロットを搭載する。さらに、フロントUSB 3.2 Gen1 Type-Cポートに対応し、前面接続を重視する最新ケースとの親和性も高い。映像出力はHDMI 2.1とDisplayPort 1.4を備え、ギガビットLAN、7.1ch HDオーディオ、DDR5 DIMMスロット×2のデュアルチャネル対応も用意する構成だ。

また、DIY向けの機能として、BIOSフラッシュバックボタン、ツールレスSSD、オートドライバインストーラー、ポストステータスチェッカーを備える点も見逃せない。ASRock安心サポート＋として、6ヵ月のCPUソケットピン折れ無償修理保証も付帯するという。