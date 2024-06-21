ASRock、27型QD-OLED搭載「PGO27QSA」シリーズを国内発売へ　240Hz対応のゲーミングモニター

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASRockは、Phantom GamingブランドのQD-OLEDゲーミングモニター「PGO27QSA」および「PGO27QSA-W」の国内販売を10月30日より順次開始する。27インチQHD（2560×1440）パネルを採用し、ブラックとホワイトの2色を展開する。価格はPGO27QSAが69,800円、PGO27QSA-Wが72,800円だ。

　両モデルは、240Hzのリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の応答速度に対応する。動きの速いFPSやMOBAでも残像感を抑えやすく、競技性の高いゲームで求められる追従性を確保する設計だ。さらにAMD FreeSync Premiumに対応し、映像のティアリングやカクつきを低減して、滑らかな描画を狙う。

　画質面では、DCI-P3色域99％カバーと工場出荷時Delta E<2のキャリブレーションを特徴とする。色の再現性を重視するゲーム用途に加え、映像視聴やコンテンツ制作でも扱いやすい。ASRock低ブルーライトテクノロジーも備え、長時間の利用時に目への負担を抑える配慮がなされている。

　機能面では、高さ調整、スイベル、チルト、ピボットに対応するフルエルゴノミクススタンドを採用する。接続端子はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2、ヘッドホン出力を搭載し、PCや家庭用ゲーム機など複数機器との接続に対応する。購入は国内正規代理店を通じて行う形となる。なお、日本国内正規流通品には3年保証と、購入から30日以内に輝点が確認された場合のゼロブライトドット保証が適用される。

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