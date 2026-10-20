生ビールになった金麦を箱買い！ 「金麦 豊潤」350ml×24本が1077円オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 豊潤 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

生ビールになった金麦から、麦の豊かなコクと飲みごたえが特徴という「金麦 豊潤 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格は4,876円のところ、現在は22％オフの3,799円で販売中です。1,077円引きとなっており、1本あたり約158円で購入できます。

毎日の晩酌用にビールをストックしておきたい人は、まとめ買いの候補としてチェックしてみてはいかがでしょうか。

「金麦 豊潤」の特徴

Amazon商品ページより

「金麦 豊潤」は、麦の豊かなコクと飲みごたえ、すっきりとした後味を両立させたラガービールです。アルコール度数は6％です。

原材料には麦芽、ホップ、コーン、糖類を使用。製法には「ダイヤモンド麦芽」の一部使用や、仕込み工程で手間暇をかける「ダブルデコクション」、麦の厚みのある味わいを引き出す「銅炊き仕込」などを取り入れています。

これらは「ザ・プレミアム・モルツ」ブランドの素材や製法を採用したものと紹介されています。

晩酌用のビールをまとめ買い！ 「金麦 豊潤」がお買い得

麦のコクと飲みごたえに加え、すっきりとした後味も特徴の「金麦 豊潤」。アルコール度数6％のラガービールを自宅で楽しみたい人に注目の商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、350ml×24本セットが22％オフの3,799円で販売されています。参考価格から1,077円引きとなるこの機会に、毎日の晩酌用としてストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。