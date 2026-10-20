かわいすぎ！ 吉野家の「牛丼どんぶり」がキティちゃん仕様に！ 限定セット登場

吉野家は10月20日から、「吉野家公式通販ショップ」および各ECモール店舗で、「オリジナルハローキティどんぶり」を数量限定で販売しています。

吉野家×ハローキティのコラボ第2弾！

双子の妹ミミィも描かれた限定どんぶりが登場

牛丼チェーン「吉野家」は、公式通販ショップや各ECモール店舗で、冷凍牛丼の具などの商品を販売しています。



現在は「おうち吉野家キャンペーン2026」を展開中。第1弾では、ハローキティとのコラボグッズ「白雪ふきん」が付いた冷凍牛丼の具などのセットが登場しました。



今回の第2弾では、新たにハローキティと双子の妹ミミィをデザインしたオリジナルどんぶりが登場します。

▲牛丼の具2袋とオリジナルハローキティどんぶりのセット【冷凍】 4180円

吉野家のどんぶりをモチーフに、ハローキティと双子の妹ミミィをデザインしたメラミン製の丼です。

オリジナルどんぶりには、双子コーデのハローキティとミミィのさまざまな姿を描いています。底面には、ハローキティとミミィが吉野家との10年目のコラボレーションを祝う特別なデザインです。

どんぶりは日本製のメラミン製で、サイズは横約14.3✕高さ約8.5cm（高台含む）です。電子レンジやオーブンレンジ、食洗機は使用できず、直火や電熱調理器にも対応していません。

■第1弾コラボグッズ「白雪ふきん」も販売中



また、第1弾のコラボグッズ「白雪ふきん」とのセットも販売中です。

・牛丼の具10袋とふきんのセット【冷凍】 4644円

・牛丼5袋と豚丼2袋とふきんのセット【冷凍】 4212円

・牛丼やから揚げなど人気商品14袋とふきんのセット【冷凍】 5300円

吉野家のどんぶりがこんなにかわいく！

おなじみの吉野家のどんぶりが、キティちゃん仕様になるとは！ しかも、双子の妹ミミィも一緒というのがかわいいですね。



通販限定の商品ではありますが、自宅で吉野家の牛丼を楽しむときに、このどんぶりを使えばちょっと気分が上がりそう。



牛丼以外の料理を盛り付けても楽しそうですし、キティちゃん好きならつい欲しくなってしまいそうですね。

・発売日：2026年10月20日

※価格は税込み表記です。