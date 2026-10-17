デニーズに「蜘蛛の巣パンケーキ」が登場！ ハロウィンデザートがかわいすぎ

デニーズは10月16日から10月31日まで、「デニーズのハロウィンパーティー」を開催します。
デニーズでハロウィン限定デザート登場！
蜘蛛の巣パンケーキやコウモリピック付きサンデーを販売
ココアパウダーで蜘蛛の巣を描いたパンケーキや、黒ごまアイスとチョコソース、黒蜜を組み合わせたフレンチトーストなど、ハロウィンらしい期間限定デザートを販売します。
小学生以下の子どもやデニーズアプリ会員を対象にした、オリジナルシールのプレゼント企画も実施します。
▲蜜いもの黒ごまパンケーキ ハロウィン風 913円
黒ごまを練り込んだしっとりとしたパンケーキに、安納芋ペーストを絞り、角切りのさつまいもをトッピングしたメニューです。
お皿にはココアパウダーで蜘蛛の巣を描き、コウモリピックを添えています。黒ごまアイスにチョコソースと黒蜜を加えたオリジナルの「黒いソース」も組み合わせ、ハロウィンらしい見た目に仕上げています。
▲自家製フレンチトースト～黒いソースとともに… 715円
注文ごとに店内で焼き上げる自家製フレンチトーストに、黒ごまアイスとチョコソース、黒蜜を組み合わせたオリジナルの「黒いソース」を添えています。
黒ごまの風味やチョコソース、黒蜜の味わいをフレンチトーストと一緒に楽しめる一品です。
▲DEVIL’S ブラウニーサンデー 1100円
定番の「DEVIL’S ブラウニーサンデー」に、期間限定でコウモリピックを添えて販売します。ハロウィン仕様の見た目を楽しめるサンデーです。
10月29日～ハロウィン企画をスタート
また、10月29日から10月31日まで、小学生以下の子どもを対象に「トリック・オア・トリート」企画を実施します。
レジで「トリック・オア・トリート」と伝えると、デニャーズのオリジナルステッカーをもらえます。飲食金額の条件はなく、小学生以下の子どもが参加できます。
また、10月24日～31日の8日間は、デニーズアプリ会員を対象にしたハロウィンシールのプレゼント企画も開催。1000円以上の会計をすると、3種類のデザインから好きなものを選んで受け取れます。
デニーズで「トリック・オア・トリート」！
蜘蛛の巣やコウモリをあしらったデザートは、ハロウィン気分を盛り上げてくれそうです。
秋のスイーツを楽しみながら、見た目もかわいい期間限定メニューを味わってみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年10月16日
・終了日：2026年10月31日
※価格は税込み表記です。
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