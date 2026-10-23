ひゃっ、目玉がこっち見てる！ ローソンの「こわかわいい」ハロウィンスイーツ5品

ローソンは10月23日より、ハロウィンらしい見た目や秋の味覚を楽しめるスイーツ5品を発売します。

ローソンがハロウィンスイーツ5品を10月23日発売

青い瞳をデザインしたレアチーズケーキや黒いワッフル、紫いもやかぼちゃを使ったタルト、ロールケーキ、パフェなどをラインアップします。なお、一部商品は沖縄エリアでの販売がありません。

▲Uchi Café ローソンアイ・レアチーズ 405円

※沖縄エリアでは販売しません

クランチとレアチーズの上に、ミルクムースとジュレで青い瞳を表現したケーキです。ローソンカラーを取り入れた青い瞳が目を引くデザインに仕上げられています。

▲Uchi Café 紫いものブラックワッフル 270円

ブラックココアパウダーを使用した黒いワッフル生地で、カスタードホイップと紫いもクリームを包んでいます。

仕上げにブラックココアビスケットと芋けんぴをトッピングしています。

▲Uchi Café 紫いもとかぼちゃのタルト 297円

※沖縄エリアでは販売しません

香ばしいタルト生地と、竹炭を入れた黒いダマンド生地を焼き上げ、かぼちゃクリーム、カスタードホイップ、紫いもクリームを絞っています。

ブラックココアビスケットをトッピングしています。

▲Uchi Café パンプキンロールケーキ 254円

かぼちゃロール生地に、ホイップクリームとかぼちゃクリームを絞ったロールケーキです。パッケージデザインは3種類を用意します。

▲Uchi Café パンプキンパフェ 397円

※沖縄エリアでは販売しません

かぼちゃプリンの上にスポンジ、カラメルゼリー、ホイップを重ね、かぼちゃクリームを巻き上げています。

トッピングにはかぼちゃの種とハロウィン仕様のピックを使用しています。

こわい？ かわいい？ 目玉のケーキにびっくり！

青い瞳がぎょろり！ ローソンのハロウィンスイーツ、今年はなかなかインパクトがありますね。



特に目玉をかたどったレアチーズケーキは、食べるときにちょっとドキドキしそう。真っ黒なワッフルや紫いものタルトも、ハロウィンらしい怪しげな色合いです。



見た目はちょっぴりホラーでも、中身はレアチーズやかぼちゃ、紫いもなどのおいしそうなスイーツ。こんな「こわかわいい」お菓子なら、ハロウィン気分も楽しめそうです。

・発売日：2026年10月23日

※価格は税込み表記です。