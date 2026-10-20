中とろもサーモンも半額！ やばっ！ 平日限定、週替わりでお得な創業祭【銚子丸】

回転寿司チェーン「すし銚子丸」は10月31日～11月29日の期間、「銚子丸 創業祭 劇団員より『ありがとう』を込めて 全力感謝」を開催します。

銚子丸が創業祭を開催！

人気ネタ半額や豪華てんこ盛り、劇団セットも登場

創業日の11月2日「銚子丸の日」に合わせた企画で、週替わりの半額・特価メニューや、期間限定のてんこ盛りメニュー、セットメニューなどを用意します。

■平日限定 週替わり半額・特価商品

第2週（11月4日～6日）：つぶ貝【半額】、かずのっこ軍艦【特価】

第3週（11月9日～13日）：活〆みやび鯛【半額】、海老【特価】

第4週（11月16日～20日）：オーロラサーモン【半額】、とろにしん【特価】

第5週（11月24日～27日）：本まぐろ中とろ【半額】、どすいか【特価】

平日限定の週替わり半額・特価メニューでは、つぶ貝や活〆みやび鯛、オーロラサーモン、本まぐろ中とろなどが登場します。

■土日祝・特定日限定「てんこ盛り」メニューが登場

10月31日～11月3日（11月2日含む）：紅ずわいがに軍艦てんこ盛り

11月7日・8日：甘海老てんこ盛り

11月14日～15日：とりから揚げてんこ盛り

11月21日～23日：あさり酒蒸してんこ盛り

11月28日～29日：ポテトフライてんこ盛り

土日祝や特定日には、紅ずわいがに軍艦や甘海老、とりから揚げ、あさり酒蒸し、ポテトフライの「てんこ盛り」メニューを販売します。

■週末は贅沢、平日はご褒美 「劇団セット」が登場

▲平日劇団セット「喜び」 990円

平日限定の劇団セット「喜び」は、“自分へのご褒美ランチ”におすすめというセットメニューです。

▲土日祝限定・劇団セット「感謝」 1925円

土日祝限定の劇団セット「感謝」には、生うに軍艦が入ります。



劇団セットを注文すると、数量限定のオリジナルステッカーを1枚プレゼントします。

■特別イベント：まぐろ解体（毎週・土日全店同時開催）

▲生本まぐろ 3カン 913円

まぐろの解体イベント実施日には、生本まぐろ3カンを販売します。各日、全店同時開催で、11月2日は対象外となります。

開催日：10月31日、11月1日、3日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、23日、28日、29日（※11月2日は対象外）

11月2日の「銚子丸の日」には、中ジョッキ生ビールの半額販売やポイント5倍、あら汁無料などの特別施策も実施します。

寿司半額は大きい！ 創業祭ならではのお楽しみ

人気の寿司ネタをお得に楽しめる週替わり企画に、思わず写真を撮りたくなるてんこ盛りメニュー、うに軍艦入りの豪華セットまで登場する今回の創業祭。まぐろの解体イベントでは、捌きたてのまぐろを使った寿司も楽しめます。

平日のランチから週末のちょっと贅沢な食事まで、気になるメニューをチェックして足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月31日

・終了日：2026年11月29日

※価格は税込み表記です。