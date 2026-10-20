中とろもサーモンも半額！ やばっ！ 平日限定、週替わりでお得な創業祭【銚子丸】

回転寿司チェーン「すし銚子丸」は10月31日～11月29日の期間、「銚子丸 創業祭 劇団員より『ありがとう』を込めて 全力感謝」を開催します。
銚子丸が創業祭を開催！
人気ネタ半額や豪華てんこ盛り、劇団セットも登場
創業日の11月2日「銚子丸の日」に合わせた企画で、週替わりの半額・特価メニューや、期間限定のてんこ盛りメニュー、セットメニューなどを用意します。
■平日限定 週替わり半額・特価商品
第2週（11月4日～6日）：つぶ貝【半額】、かずのっこ軍艦【特価】
第3週（11月9日～13日）：活〆みやび鯛【半額】、海老【特価】
第4週（11月16日～20日）：オーロラサーモン【半額】、とろにしん【特価】
第5週（11月24日～27日）：本まぐろ中とろ【半額】、どすいか【特価】
平日限定の週替わり半額・特価メニューでは、つぶ貝や活〆みやび鯛、オーロラサーモン、本まぐろ中とろなどが登場します。
■土日祝・特定日限定「てんこ盛り」メニューが登場
10月31日～11月3日（11月2日含む）：紅ずわいがに軍艦てんこ盛り
11月7日・8日：甘海老てんこ盛り
11月14日～15日：とりから揚げてんこ盛り
11月21日～23日：あさり酒蒸してんこ盛り
11月28日～29日：ポテトフライてんこ盛り
土日祝や特定日には、紅ずわいがに軍艦や甘海老、とりから揚げ、あさり酒蒸し、ポテトフライの「てんこ盛り」メニューを販売します。
■週末は贅沢、平日はご褒美 「劇団セット」が登場
▲平日劇団セット「喜び」 990円
平日限定の劇団セット「喜び」は、“自分へのご褒美ランチ”におすすめというセットメニューです。
▲土日祝限定・劇団セット「感謝」 1925円
土日祝限定の劇団セット「感謝」には、生うに軍艦が入ります。
劇団セットを注文すると、数量限定のオリジナルステッカーを1枚プレゼントします。
■特別イベント：まぐろ解体（毎週・土日全店同時開催）
▲生本まぐろ 3カン 913円
まぐろの解体イベント実施日には、生本まぐろ3カンを販売します。各日、全店同時開催で、11月2日は対象外となります。
開催日：10月31日、11月1日、3日、7日、8日、14日、15日、21日、22日、23日、28日、29日（※11月2日は対象外）
11月2日の「銚子丸の日」には、中ジョッキ生ビールの半額販売やポイント5倍、あら汁無料などの特別施策も実施します。
寿司半額は大きい！ 創業祭ならではのお楽しみ
人気の寿司ネタをお得に楽しめる週替わり企画に、思わず写真を撮りたくなるてんこ盛りメニュー、うに軍艦入りの豪華セットまで登場する今回の創業祭。まぐろの解体イベントでは、捌きたてのまぐろを使った寿司も楽しめます。
平日のランチから週末のちょっと贅沢な食事まで、気になるメニューをチェックして足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年10月31日
・終了日：2026年11月29日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります