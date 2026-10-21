丸亀製麺に「濃厚味噌だしうどん」登場！ 豚肉どっさり、野菜も山盛り

讃岐うどんチェーン「丸亀製麺」は10月27日、全国の店舗で新商品「濃厚味噌だしうどん」を期間限定で発売します。

丸亀製麺に豚肉どっさりの濃厚味噌うどんが登場！

八丁味噌と白味噌に鶏白湯の旨みを重ねた濃厚な味噌だしに、甘辛く焼き上げた豚肉と山盛りの野菜を合わせた一杯です。

▲濃厚味噌だしうどん 並890円、大1080円、得1270円

濃厚味噌だしうどんは、ほのかな渋みとコクが特徴の八丁味噌に、まろやかな甘さの白味噌を合わせ、鶏白湯の旨みを加えた味噌だしが特徴です。味噌は店内で混ぜ合わせ、奥行きのある味わいに仕上げています。

豚肉には、りんご果汁や三温糖で甘みとコクを加えた特製醤油だれを絡め、店内で焼き上げています。

キャベツ、もやし、コーンは高温でさっと火を通し、シャキシャキとした食感に仕上げています。ほうれんそうも加え、豚肉と野菜を組み合わせた食べ応えのある一杯です。

麺には、茹で上がったうどんを釜から直接すくい上げる「釜抜き麺」を使用。もちもちとした麺に濃厚な味噌だしが絡み、味噌のコクと鶏白湯の旨みを楽しめます。

また、無料の薬味やトッピングを加えて味わいを変えることもできます。香七味で辛みと柑橘の香りを加えたり、おろししょうがですっきりとした風味を添えたりできるほか、天かすやすりごまを加えるアレンジも用意しています。

有料トッピングのとろろや温泉玉子を加えると、よりまろやかな味わいを楽しめるといいます。

濃厚味噌に甘辛豚肉！ 寒い日にすすりたい

甘辛い豚肉に山盛りの野菜、八丁味噌と白味噌を合わせた濃厚なだしが絡む新作うどんは、ボリュームのある食事を楽しみたいときにぴったりではないでしょうか。

薬味やトッピングで自分好みにアレンジできるのもうれしいポイント。気になる人は、丸亀製麺でチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月27日

※価格は税込み表記です。