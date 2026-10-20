30円でシビ辛マシマシに！なか卯に濃厚な「痺辛麻辣担々うどん」登場

なか卯は、10月28日11時より「痺辛麻辣担々うどん」を販売します。
あと引く辛さがクセに！「痺辛麻辣担々うどん」
なか卯では、肌寒くなる秋冬シーズンに毎年好評という「担々うどん」に加え、痺れる辛さと濃厚な味わいが特徴の「痺辛麻辣担々うどん」を販売します。
▲「痺辛麻辣担々うどん」（小）530円（並）690円（大）790円
「痺辛麻辣担々うどん」は、鰹と昆布でとった出汁に、なめらかな胡麻ペーストとラー油を加えた旨辛スープに、なか卯独自のもちもちとしたうどんを合わせた商品です。
シャキシャキ食感の白髪ねぎと、クミンや八角、山椒など7種類のスパイスを使用した麻辣だれをトッピング。胡麻の濃厚な味わいに、白髪ねぎの程よい辛みと、麻辣だれの痺れる辛さやコクが加わった、本格四川風の一杯に仕上げているといいます。
また、痺れる辛さとコクをさらに楽しめる「麻辣だれ」も30円で追加できます。別添えで提供され、好みに合わせて辛さを調整できるそうです。
なお、各メニューはうどんのほか、そばでも注文できます。
▲「担々うどん」（小）420円（並）580円（大）680円
▲「温たま担々うどん」（小）530円（並）690円（大）790円
定番の「担々うどん」に加え、こだわり卵の温たまをのせた「温たま担々うどん」も販売されます。
30円で「追い麻辣」！ 辛党にはうれしい
濃厚な胡麻の旨みと、7種類のスパイスによる痺れる辛さが楽しめる新作担々うどん。
注目したいのは、30円で追加できる「麻辣だれ」です。もともと麻辣だれがトッピングされているところに、さらに追いがけできるというのは、辛いもの好きにはうれしいところ。
辛さが物足りなければ、30円でシビ辛マシマシに！ 自分好みの刺激を楽しめそうですね。
・発売日：2026年10月28日
（※文中の価格はすべて税込）
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