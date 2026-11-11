【マクドナルド】新チキンバーガー発売1ヵ月足らずで休売！ もも肉人気、想定以上だった

マクドナルドは11月10日、新レギュラー商品「ザクザクジューシーマック」シリーズなどについて、11月13日から全国の店舗で販売を一時休止すると発表しました。

想定を上回る売れ行きで、もも肉のチキンパティを安定して供給することが難しくなったためとしています。

新チキンバーガーなど7商品が販売休止に

販売を一時休止するのは、新チキンバーガー3品と、その夜マック限定の「倍」シリーズ、サイドメニューの計7商品です。

■11月13日から販売休止する商品

・ザクザクジューシーマック

・スパイシーザクザクジューシーマック

・てりやきチキンジューシーマック

・倍ザクザクジューシーマック

・倍スパイシーザクザクジューシーマック

・倍てりやきチキンジューシーマック

・ザクザクジューシーももチキン

また、期間限定の「チーズチーズてりやきチキンジューシーマック」「食べくらべポテナゲ大／特大」も予定より早く販売を終了します。

店舗によっては11月13日より早く販売を休止・終了する場合があります。

「チキンフィレオ」に代わる新定番、発売から1ヵ月足らずで

この「ザクザクジューシーマック」シリーズはマクドナルドがチキンバーガーを刷新し、今年10月21日より発売したもの。長年親しまれた「チキンフィレオ」に入れ替わるかたちで10月21日よりレギュラー登場。

もも一枚肉を使った新開発のチキンパティが特徴です。開発には5年の歳月をかけたのだとか。

ナベコも発売時に食べましたが、とにかく衣がザックザク！ 中からジュワッと脂が広がり、ひとつなぎの肉らしい食感も印象的でした。マックのチキンバーガーが大きく変わったと感じた商品です。

それが発売から1ヵ月足らずで販売休止とは、驚きました。

レギュラー商品については11月末までの販売再開を見込んでいるとのこと。早く戻ってきてほしいですね。

なお、「チキンマックナゲット」「マックチキン」などは通常通り販売されます。



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