このページの本文へ

今年のiPhoneは折りたたみ＆iPhone 18 Pro？ ウワサ＆勝手予想まとめ 第35回

iPhone Duoの“予約の準備”が開始！ 本番は16日（金）21時から

2026年10月13日 20時00分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　オンラインのApple Storeで、“折りたたみiPhone”ことiPhone Duoの「予約の準備」ができるようになっている。実際の予約開始は16日（金）21時から。発売は23日（金）。

アップル

実際に購入するかどうかはともかく、興味を持っている人も多いだろう

　「予約の準備」では、購入するモデル（色、容量）、下取りやAppleCare＋の利用の有無を選択できるほか、注文の際に手間取りがちなクレジットカードの登録まで済ませておくことで、当日の予約がスムーズになり、早く入手できる可能性が確実に高まる。

アップル

購入の際に用いるクレジットカードの登録も可能

　価格は36万4800円～と高価でも、これまで以上に品薄が見込まれるiPhone Duo。発売日に入手したい、Apple Storeでの予約戦争を勝ち抜きたいのであれば、ほぼ必須とも言える「予約の準備」。購入を予定している人であれば、しっかり済ませておきたい（特にApple IDはID／パスワードを把握していても、ログインしづらいときがあるので要注意！）。

アップル

決戦は金曜日！

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中