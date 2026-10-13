iPhone Duoの“予約の準備”が開始！ 本番は16日（金）21時から

オンラインのApple Storeで、“折りたたみiPhone”ことiPhone Duoの「予約の準備」ができるようになっている。実際の予約開始は16日（金）21時から。発売は23日（金）。

「予約の準備」では、購入するモデル（色、容量）、下取りやAppleCare＋の利用の有無を選択できるほか、注文の際に手間取りがちなクレジットカードの登録まで済ませておくことで、当日の予約がスムーズになり、早く入手できる可能性が確実に高まる。

価格は36万4800円～と高価でも、これまで以上に品薄が見込まれるiPhone Duo。発売日に入手したい、Apple Storeでの予約戦争を勝ち抜きたいのであれば、ほぼ必須とも言える「予約の準備」。購入を予定している人であれば、しっかり済ませておきたい（特にApple IDはID／パスワードを把握していても、ログインしづらいときがあるので要注意！）。