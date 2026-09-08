【iPhone 18 Proの噂】新色はダークチェリー？ もっと派手な色が来てほしい!?

9月9日（水）深夜（9月10日2時）に開催されるApple Event。今年は折りたたみiPhoneが目玉で、iPhone 18 Proも登場、標準モデルのiPhone 18は来年という説が濃厚です。Proモデルは昨年の17でデザインが大きく変更されたことから、今年はマイナーチェンジの可能性大。となると、気になるのはカラバリです！

コズミックオレンジが大ヒットのiPhone 17 Pro

iPhone 18 Proの目玉カラーは「ダークチェリー」!?

iPhone 17 Pro／Pro Maxでは、ド派手なコズミックオレンジが世界的には大ヒット。それまでの高級路線とはイメージを刷新して成功したこともあり、iPhone 18 Pro／Pro Maxでも派手めなカラーの登場に当然期待となってきます。

で、現時点でウワサになっているカラーが、シルバー／ライトブルー／ダークチェリー／ダークグレーの4色というもの。確かにいい気もするけれども、ちょっと地味な感じも。「ダークチェリー」は“深紫”（ディープパープル）とするなら、以下のAIで作成した画像みたいにギラッとした紫が個人的には好み。

いずれにしても新iPhoneのカラバリは、実はネット上のウワサが案外当たらないネタでもあります。ここは正式発表を待った方が良さそうですね！

詳しくはiPhone 18噂まとめ記事でチェック！

発表会と同時の実況解説放送も予定 お楽しみに！

新iPhoneについての噂や予想については、以下のまとめ記事でチェックしてください！

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また、iPhone発表会と同時に実況解説も予定。9月10日1時半から放送開始予定！ Appleの配信と合わせてお楽しみください！