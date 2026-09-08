【iPhone 18予想】普通の「iPhone 18」は来年？ 今回は折りたたみと「iPhone 18 Pro」だけ発表!?

9月9日（水）深夜（9月10日（木）2時）に開催されるApple Event。折りたたみiPhoneの登場が目玉になると思いますが、iPhone 18シリーズももちろん登場予定。でも、今年はProモデルだけ？

今回は折りたたみiPhoneと「iPhone 18 Pro／Pro Max」だけ登場説

標準モデルの「iPhone 18」は来年春に発表される？

昨年9月はiPhone 17シリーズとして、標準モデルの「iPhone 17」、Proモデルの「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」、薄型モデルの「iPhone Air」の4製品が発表されました。でも、今年はProモデルの2モデルだけという説が濃厚なんです！

世界的に見ると、人気・売れ行きとも「iPhone 17 Pro Max」→「iPhone 17 Pro」→「iPhone 17」の順。まずはProモデルに注目を集中させて、来年の春にあらためて標準モデル……というのは理屈に合っているとは言えるでしょう。

またここ2年、春には廉価モデルの「e」が付いたモデルも登場しています。次の「iPhone 18e」では、画面上部のカメラ部分の切り欠けがカプセル型の「Dynamic Island」になるという説も。すると、普通のiPhone 18との差はかなり小さくなるのでモデルの整理もあっても不思議ではありません。このあたりは来年になってからの、あらためてのお楽しみ！ ということになりそうですね！

詳しくはiPhone 18噂まとめ記事でチェック！

発表会と同時の実況解説放送も予定 お楽しみに！

新iPhoneについての噂や予想については、以下のまとめ記事でチェックしてください！

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また、iPhone発表会と同時に実況解説も予定。9月10日1時半から放送開始予定！ Appleの配信と合わせてお楽しみください！