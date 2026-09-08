今年のiPhoneは折りたたみ＆iPhone 18 Pro？ ウワサ＆勝手予想まとめ 第5回
【折りたたみiPhoneの噂】iPhone 18 Proからは遅れて発売？ 米国以外ではさらに待つ可能性も!?
2026年09月08日 12時00分更新
9月9日（水）深夜（9月10日（木）2時）に開催されるApple Eventで、登場すると予想されている「折りたたみiPhone（iPhone Ultra？）」に「iPhone 18 Pro」（普通のiPhone 18は来春になる!?）。
折りたたみiPhoneは30万円以下になることはまずないと見ていますが、たとえ高額でもいち早く入手したい！ と考えている人も多いはず。そこで予約開始日や発売日を予想しました。
発表会はいつもの火曜ではなく水曜 予約開始も1日遅れ？
さらに折りたたみiPhoneは予約・発売自体も遅れる説も!?
例年であれば、9月2週目の火曜（現地時間）に発表会。同じ週の金曜21時（日本時間）から予約受付開始。そして翌週の金曜に発売が定番パターンでした。しかし、今年は米国での祝日の関係で、1日遅れの水曜に発表会が開催。となると、予約開始も1日ずらすという説が出てきています。
具体的には現地時間の12日（土）0時、日本時間で12日（土）16時から開始というもの。土曜午後に予定がある人は要注意かも……。
そしてもっと問題なのが、折りたたみiPhoneの製造がいまだ十分ではなく、iPhone 18 Proからは遅れて、予約受付や発売をするという説が出てきているのです。
こうした例は過去にもあり、iPhone 8／iPhone Xの2017年9月の発表時は、iPhone 8は9月に発売されたのに対し、iPhone Xは10月の予約開始、11月の発売でした。
これならまだ我慢できるとして、Apple Vision Proのときのように米国以外は発売が数ヵ月遅れるパターンだと……それは悲しいので止めてほしいですが、極端に品薄で転売が横行するのもそれはそれで大問題。答えは正式発表を待つしかなさそうです。
詳しくはiPhone 18噂まとめ記事でチェック！
発表会と同時の実況解説放送も予定 お楽しみに！
新iPhoneについての噂や予想については、以下のまとめ記事でチェックしてください！
●【iPhone 18の噂＆予想まとめ】この秋はiPhone 18 Proが登場!? 色はどうなる？ 7万円値上げかも？
https://ascii.jp/elem/000/004/428/4428612/
折りたたみiPhoneについてはこちら
●【折りたたみiPhoneの噂＆予想まとめ】iPhone Ultra？ それともiPhone Fold？ 折りたたみスマホって意味ある？ 価格は30万円以上!?
https://ascii.jp/elem/000/004/428/4428955/
また、iPhone発表会と同時に実況解説も予定。9月10日1時半から放送開始予定！ Appleの配信と合わせてお楽しみください！
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