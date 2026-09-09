【折りたたみiPhone】製品名はiPhone Ultra？ iPhone Duo？ そもそも「iPhone」なのか？

今日深夜（9月10日2時）に開催されるApple Event。そこで「折りたたみiPhone」が登場するのはほぼ確実です！ でも、実はよくわかってないのが製品名。理詰めでいくつかのパターンを考えてみました。

「iPhone Ultra」も「iPhone Fold」もそれぞれ

決定打に欠ける部分はあるように感じる

登場することは確実としても、製品名がよくわからない「折りたたみiPhone」。いくつかのウワサはネット上にはあるのですが……。実はどれも微妙に決定打ではないんですよね。では、候補を見ていきましょう。

●iPhone Ultra

ネット上では早い段階から最有力候補のように扱われてますが……。この製品名でやや気になるのは、「iPhone全体の最上位」という扱いになる点。「Pro Max」が一番人気のモデルとして、現行のiPhoneのラインアップに君臨している中、さらにその上に折りたたみ機を置いていいのか。

折りたたみ機は「板型スマホとは別ライン」という扱いをした方が自然とも思えるのです。実際に先行したAndroidスマホでもそういう存在ですからね（Galaxy S26 UltraとGalaxy Z Fold8など）。

●iPhone Fold

iPhone Ultraではないとすると、これが候補になる？ この製品名で気になるのは非英語圏の人には「Fold」が若干ピンと来ない点（「Max」や「Ultra」なら「超スゴい」という意味はすぐわかる）。Appleは案外そういうのは気にしない気もしますが。

そしてなにより、先行したAndroidの折りたたみ機と製品名が被る点。独自性がどうも薄いです。

「iPhone Duo」？ 「iPhone Book」？

そもそも本当に「iPhone ●●」なの？ 別ブランドの可能性は？

そのほかの候補は一気に行きましょう。

●iPhone Duo

●iPhone Book

●iPhone Folio

最近浮上してきたのが「iPhone Duo」。ただし、それはないでしょう感も。今の折りたたみスマホは（昔のニンテンドーDSのように）ヒンジで画面が分かれた2画面ではなく、大きな1画面になるわけですから（表裏には2画面ありますが、同時に2画面使う場面はほとんどない）。折りたたみスマホをよく知らない人に混乱を招きかねません。

ちょっといいなと思ったのが「iPhone Book」。どんなスマホかがイメージが沸きやすい。Folio（二つ折り）も英語圏の人ならわかりやすいかもですね。

最後に根本的な疑問を1つ。「折りたたみiPhone」は本当に「iPhone」なんでしょうか。iPhoneでもiPadでもない、別のブランドを作ることはないのか？ そもそも搭載OSは「iOS」なの？ これは可能性的には低く感じますが、そんな頭の体操をしつつ、正式発表を待ちたいと思います！

詳しくはiPhone 18噂まとめ記事でチェック！

発表会と同時の実況解説放送も予定 お楽しみに！

新iPhoneについての噂や予想については、以下のまとめ記事でチェックしてください！

●【iPhone 18の噂＆予想まとめ】この秋はiPhone 18 Proが登場!? 色はどうなる？ 7万円値上げかも？

https://ascii.jp/elem/000/004/428/4428612/

折りたたみiPhoneについてはこちら

●【折りたたみiPhoneの噂＆予想まとめ】iPhone Ultra？ それともiPhone Fold？ 折りたたみスマホって意味ある？ 価格は30万円以上!?

https://ascii.jp/elem/000/004/428/4428955/

また、iPhone発表会と同時に実況解説も予定。9月10日1時半から放送開始予定！ Appleの配信と合わせてお楽しみください！