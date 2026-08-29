iPhone 18の価格を理詰めで予想！ Pro Maxは昨秋から7万円の値上げの可能性ありか!?

新iPhone発表の季節がやってきました！ 今年は折りたたみiPhoneもですが、「値上げがどのくらいになる？」というのも悲しいながら注目点の1つではあります……。

本記事では、あくまで筆者の推測ながら、iPhone 18の価格を理詰めで予想したいと思います。iPhone 18 Pro Maxは昨年秋から7万円の値上げの可能性も!? なお、以下の金額はいずれもあくまで筆者の勝手な予想なので外れたらごめんなさい。正式発表をお楽しみにということで。

iPhone 17の7月の値上げは円安の調整分のみ

18では米国含めて、なんらか価格改定があるのはまず確実!?

iPhone 18シリーズの噂や予想全般については、別記事に詳しくまとめてあるので、そちらをチェックしていただきたいのですが（【iPhone 18の噂＆予想まとめ】）、折りたたみではない「iPhone 18」については、今年の秋はProモデル（iPhone 18 Pro／18 Pro Max）のみの登場となりそうです（標準モデルのiPhone 18は来春？）。

そのiPhone 18 Pro／Pro Maxの価格を予想するにあたって、まず確認したいのが、今年7月のiPhone 17シリーズの値上げです。ちなみにこの際は米国での価格は変わっておらず、日本でのみの値上げ。つまり円安進行分の調整だけでした。

今年7月の値上げによるiPhone 17 Proの価格変動 （税込） iPhone 17 Pro 256GB 512GB 1TB 米国価格(税抜) 1099ドル 1299ドル 1499ドル 値上げ前 17万9800円 21万4800円 24万9800円 値上げ後 19万4800円 22万9800円 26万4800円 （税込） iPhone 17 Pro Max 256GB 512GB 1TB 2TB 米国価格(税抜) 1199ドル 1399ドル 1599ドル 1999ドル 値上げ前 19万4800円 22万9800円 26万4800円 32万9800円 値上げ後 21万4800円 24万9800円 28万4800円 35万4800円

ちなみにこの際の為替レートを計算すると「1ドル＝約160円」程度。日本市場でiPhoneを追いかける立場のGalaxyやPixelは、日本のユーザーにかなり有利なレートでスマホを販売することがありますが、アップルはそうではなく、ほぼその時点での為替レートどおりの価格設定をする傾向があります。iPhone 18もおそらくは「1ドル＝約160円」程度で計算されるでしょう。

256GBモデルがなくなって、512GBスタートになる!?

Pro Maxのみ100ドル値上げ？ いろいろなパターンを想定

そして、肝心のiPhone 18 Proの米国での価格を予想していきます。

いくつかのパターンを考えてみます。

1. 17 Proでは256GBモデルからだったのを18 Proでは512GBモデルからにしつつ、価格はそのまま（最低価格は上昇）

2. iPhone 18 Proは価格そのまま、iPhone 18 Pro Maxのみ100ドル値上げ

3. 1と2の両方

4. iPhone 17 Proと価格もモデル構成も同じ！

4だと「超絶ハッピー！」「超うれしい！」ですが、昨今の半導体価格の猛烈な上昇を吸収できるか……かなり期待薄です。

1も結構厳しいかもしれません。容量が増えれば当然コストも上がるわけですから。ただ、256GB→512GBで200ドル（7月の値上げ前は2万5000円、値上げ後は3万5000円）も製品価格がアップするのは、アップルにとっては旨みは結構あったはずで、512GBスタートであれば、ある程度吸収の余地があるかもしれません。

iPhone 18 Pro Maxのみ100ドル値上げというのも比較的自然な流れと言えます。世界的に見れば、今一番人気なのはこのPro Max。100ドル上がっても人気が高いのは大きく変わらないかも。また、iPhone 18 Pro Maxにのみ、「カメラに可変絞り機構が加わるのでは？」という噂も、この予想への味方になってくれます。

というわけで、上記のパターンでは「3」を今回の予想の本命としたいと思います！

512GBスタート＆Pro Maxのみ100ドル値上げとすると

iPhone 18 Pro Maxは1499ドル、約26万円に……

つまり、iPhone 18 Pro Maxは512GBモデルがスタートになり、前年の1399ドルから100ドルアップの1499ドルから。1499ドルに「1ドル＝160円」で計算して、消費税分を加えると（米国価格は原則税抜です）、26万3800円。先ほどの表で、昨年秋時点のiPhone 17 Pro Maxは19万4800円スタートですから、なーんと約7万円の値上げの可能性があるというわけです。

iPhone 18 Pro Maxは遠い存在になるかもですね……。

折りたたみiPhoneは30万円以下で買えることはまずなさそう？

折りたたみiPhoneについては不確定要素が強いですが、こちらも価格を予想していきましょう。

折りたたみiPhoneはiPhone 18 Pro Maxより高くなることは確実です。ちなみに米国市場ではライバルとも言えるGalaxy Z Fold8が1899ドルからなので、1799～1999ドルの間くらいと考えるのが自然です（日本ではGalaxy Z Fold8は26万9880円～ですが、これはかなり日本に有利なレートで販売しています）。もちろんさらに高価な可能性もあります。

1799ドルとして、先ほどと同じく計算すると31万6800円、1999ドルだと35万1800円。要は30万円以下というのはほぼ考えにくい。折りたたみiPhoneの購入を考えているなら、まずは30万円を用意して、さらなる上積みも覚悟した方がよさそうです。