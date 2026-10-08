「聖剣伝説」シリーズや「スターオーシャン」シリーズなどもお買い得！
Switch 2 版『FFVII リメイクIG DDX』が1775円！「スクエニ OCTOBER SALE」が開催中
スクウェア・エニックスは10月8日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ OCTOBER SALE」を開始したと発表。セール期間は、2026年10月21日23時59分まで。
本セールでは、Nintendo Switch 2 版『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』が割引率アップのほか、『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』や『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』など、人気タイトルがお買い得価格になっている。
以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/4206/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=october2026
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』【割引率アップ！】
Switch 2
75％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』
PS4／Switch
65％オフ
© SQUARE ENIX
●『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana
●『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー30th ANNIVERSARY』
PS4
60％オフ
© ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX
●『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
●『聖剣伝説 VISIONS of MANA』
PS5／PS4
60％オフ
©SQUAREENIX
●『聖剣伝説 Legend of Mana』
PS4／Switch
65％オフ
© SQUARE ENIX
●『STAR OCEAN -First Departure R-』
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
●『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』
PS5／PS4
65％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
●『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー デラックスエディション』
PS5／Switch
60％オフ
Life is Strange: Double Exposure
© 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.
●『アクトレイザー・ルネサンス』
PS4／Switch
60％オフ
© QUINTET / YUZO KOSHIRO / SQUARE ENIX
●『FANTASIAN Neo Dimension』
PS5／PS4／Switch
60％オフ
© MISTWALKER/SQUARE ENIX
●『VALKYRIE ELYSIUM』
PS5／PS4
60％オフ
© SQUARE ENIX
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