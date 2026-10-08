スクウェア・エニックスは10月8日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ OCTOBER SALE」を開始したと発表。セール期間は、2026年10月21日23時59分まで。

本セールでは、Nintendo Switch 2 版『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』が割引率アップのほか、『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』や『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』など、人気タイトルがお買い得価格になっている。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/4206/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=october2026

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

●『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Digital Deluxe Edition』 【割引率アップ！】

Switch 2

75％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』

PS4／Switch

65％オフ

© SQUARE ENIX

●『チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana

●『いただきストリート ドラゴンクエスト＆ファイナルファンタジー30th ANNIVERSARY』

PS4

60％オフ

© ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX

DRAGON QUEST characters: © ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

FINAL FANTASY characters: © SQUARE ENIX

●『CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX

●『聖剣伝説 VISIONS of MANA』

PS5／PS4

60％オフ

©SQUAREENIX

●『聖剣伝説 Legend of Mana』

PS4／Switch

65％オフ

© SQUARE ENIX

●『STAR OCEAN -First Departure R-』

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

●『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』

PS5／PS4

65％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

●『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー デラックスエディション』

PS5／Switch

60％オフ

Life is Strange: Double Exposure

© 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.

●『アクトレイザー・ルネサンス』

PS4／Switch

60％オフ

© QUINTET / YUZO KOSHIRO / SQUARE ENIX

●『FANTASIAN Neo Dimension』

PS5／PS4／Switch

60％オフ

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

●『VALKYRIE ELYSIUM』

PS5／PS4

60％オフ

© SQUARE ENIX