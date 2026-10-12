やよい軒、肉2倍の贅沢「ポークステーキ」！ Wソースでガッツリ、ごはんおかわり自由

定食チェーン「やよい軒」は10月15日より、国産豚もも肉を使用した「～柔らか豚もも肉～国産ポークカットステーキ定食」を全国の店舗で発売します。



注目は、お肉を通常の2倍使用した「【お肉2倍】国産ポークカットステーキ定食」（1890円）。和風ソースとねぎ塩だれの2種類を一度に楽しめる、ボリューム満点のメニューです。

お肉2倍、ソースも2種類！

国産ポークカットステーキが登場

今回登場するのは、柔らかな食感と豚肉本来の旨みが特徴という国産豚もも肉のカットステーキです。



ソースは、信州産ワインをブレンドしたコク深い「和風ソース」と、白ねぎ・青ねぎをたっぷり使った「ねぎ塩だれ」の2種類を用意。



通常の定食では好きなソースを選べますが、お肉2倍の定食では、2種類のソースを合いがけで楽しめます。

▲～柔らか豚もも肉～【お肉2倍】国産ポークカットステーキ定食（和風ソース＆ねぎ塩だれ） 1890円



国産豚もも肉を通常の2倍使用した、食べ応えのある定食です。和風ソースとねぎ塩だれを一度に味わえる内容です。



また、やよい軒では店内飲食の定食でごはんのおかわりが自由です。

▲～柔らか豚もも肉～国産ポークカットステーキ定食（和風ソース） 1230円



信州産ワインをブレンドした和風ソースは、コクと深みのある味わいが特徴。豚肉の旨みと調和し、ごはんが進む仕立てとしています。



▲～柔らか豚もも肉～国産ポークカットステーキ定食（ねぎ塩だれ） 1230円



白ねぎと青ねぎをたっぷり使用したねぎ塩だれ。ごま油の香ばしさと粗びき黒胡椒をアクセントに、ねぎの風味を楽しめる味わいに仕上げたといいます。



このほか、エビフライを組み合わせた定食や、テイクアウト商品もラインアップします。

▲～柔らか豚もも肉～国産ポークカットステーキとエビフライの定食（和風ソース） 1500円

▲～柔らか豚もも肉～国産ポークカットステーキとエビフライの定食（ねぎ塩だれ） 1500円

▲［テイクアウト］～柔らか豚もも肉～国産ポークカットステーキ（和風ソース） 1230円

▲［テイクアウト］～柔らか豚もも肉～国産ポークカットステーキ（ねぎ塩だれ） 1230円

肉2倍に、ソースもW！ これはうれしい

定食のソースって、たいていはどちらかひとつを選ぶもの。和風もねぎ塩もおいしそうで迷ってしまいますが、お肉2倍の定食なら、なんと両方楽しめます！



しかも、お肉は通常の2倍で、ごはんもおかわり自由。1890円とちょっと贅沢ですが、肉もソースも欲張れるのはうれしいですね。今日はガッツリ食べたい！ という日にぴったりではないでしょうか。

・発売日：2026年10月15日

※価格は税込み表記です。