『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』など人気タイトルをラインアップ！
Switch版『地球防衛軍4.1』が半額に！D3Pがニンテンドーストアで最大87％オフの「オータムセール」を開催
ディースリー・パブリッシャーは10月8日、同社のダウンロードソフトを最大87％オフで購入できる「オータムセール」をニンテンドーストアにて開催。セール期間は、セール期間は、2026年10月28日まで。
今回のセールでは、3Dアクションシューティング『地球防衛軍4.1』が半額（50％オフ）に。本日発売のSwitch2版『地球防衛軍5』とあわせてゲットしよう。さらに初のハンタープレイが楽しめる『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』や、恋愛リズムADV『アイ★チュウ』もお買い得。そのほか『オメガラビリンス』『あのゲー1+2』など人気ゲームが大幅割引となっている。
以下ではセールタイトルの一部を紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくはセールページ、もしくは下記のリストをチェックしてほしい。
■セールタイトル（一部）
●『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』
5980円 → 2990円（50％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000037040
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
●『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』
4950円 → 3960円（20％オフ）
Switch2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101931
Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091707
©FUJI TELEVISION
©2025 D3PUBLISHER
●『アイ★チュウ』
7480円 → 4480円（40％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044683
©2015-2022 Liber Entertainment Inc. ©2022 OperaHouse Corporation
NexTone許諾番号：ID000007957
●『オメガラビリンス ライフ』
8580円 → 1540円（82％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000008027
©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER
■全セールタイトルリスト
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