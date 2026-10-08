『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』など人気タイトルをラインアップ！

ディースリー・パブリッシャーは10月8日、同社のダウンロードソフトを最大87％オフで購入できる「オータムセール」をニンテンドーストアにて開催。セール期間は、セール期間は、2026年10月28日まで。

今回のセールでは、3Dアクションシューティング『地球防衛軍4.1』が半額（50％オフ）に。本日発売のSwitch2版『地球防衛軍5』とあわせてゲットしよう。さらに初のハンタープレイが楽しめる『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』や、恋愛リズムADV『アイ★チュウ』もお買い得。そのほか『オメガラビリンス』『あのゲー1+2』など人気ゲームが大幅割引となっている。

以下ではセールタイトルの一部を紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくはセールページ、もしくは下記のリストをチェックしてほしい。

■セールタイトル（一部）

●『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

5980円 → 2990円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000037040

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

●『逃走中 ハンターVS逃走者!キミはどっちで勝利できるか!?』

4950円 → 3960円（20％オフ）

Switch2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000101931

Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000091707

©FUJI TELEVISION

©2025 D3PUBLISHER

●『アイ★チュウ』

7480円 → 4480円（40％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000044683

©2015-2022 Liber Entertainment Inc. ©2022 OperaHouse Corporation

NexTone許諾番号：ID000007957

●『オメガラビリンス ライフ』

8580円 → 1540円（82％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000008027

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

■全セールタイトルリスト