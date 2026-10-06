最大4980円お得 任天堂、Switch 2本体＋ゲーム1本セット発売 11月12日から
任天堂は10月6日、Nintendo Switch 2 本体セットに加えて、任天堂発売の3本のソフトの中から1本を選択してダウンロードできる「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） 選べるソフト セット」を、11月12日に6万3980円で発売すると発表した。
対象のタイトルは、Nintendo Switch 2 ソフトの『マリオカート ワールド』（8980円）／『Nintendo Switch Sports Resort』（5980円）／Nintendo Switchソフトの『トモダチコレクション わくわく生活』（7100円）の3本から選択可能。
※（）内の数字はニンテンドーストアにおけるダウンロード版の公式価格
通常の本体（日本語・国内専用）が5万9980円なので、一番高い『マリオカート ワールド』を選んだ場合、最大で4980円お得になる。なお、同梱されるダウンロード番号の期限は2027年3月31日までで、そこまでは引き換えタイトルの追加予定もないという。
自分用に買うのはもちろん、プレゼントにも喜ばれそうな製品となっているので、年末商戦で品薄になる前に予約しておいてはいかがだろうか。
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