任天堂は10月6日、Nintendo Switch 2 本体セットに加えて、任天堂発売の3本のソフトの中から1本を選択してダウンロードできる「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） 選べるソフト セット」を、11月12日に6万3980円で発売すると発表した。

対象のタイトルは、Nintendo Switch 2 ソフトの『マリオカート ワールド』（8980円）／『Nintendo Switch Sports Resort』（5980円）／Nintendo Switchソフトの『トモダチコレクション わくわく生活』（7100円）の3本から選択可能。

※（）内の数字はニンテンドーストアにおけるダウンロード版の公式価格

通常の本体（日本語・国内専用）が5万9980円なので、一番高い『マリオカート ワールド』を選んだ場合、最大で4980円お得になる。なお、同梱されるダウンロード番号の期限は2027年3月31日までで、そこまでは引き換えタイトルの追加予定もないという。

自分用に買うのはもちろん、プレゼントにも喜ばれそうな製品となっているので、年末商戦で品薄になる前に予約しておいてはいかがだろうか。

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