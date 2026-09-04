新型iPhone発表直前！「iPhone 17 Pro」で撮り溜めた極上猫写真で振り返るカメラの実力

今年もまた昨年と同じように9月がやってまいりました。

モバイル業界で9月といえば、新型iPhone発表の月。初期のiPhoneは違ったけど、ここ数年は年末商戦に向けた9月が恒例なわけで、この連載でも恒例になりつつある「新型iPhoneが出る直前に現行モデルで撮ったiPhone猫写真を振り返る」である。

iPhone 17 Proは16 Proと同様のトリプルカメラだが、望遠カメラが大幅に強化されたのがポイントだった。5倍から4倍に倍率こそ落としたものの、センサーが4800万画素に強化されたことで望遠時の画質もアップ。

4800万画素の4x望遠が威力を発揮！

街角の「外猫」を絶妙な距離感で捉える

となると望遠で撮りたくなるよね。iPhone 16 Proは広角カメラ（1xと2x）の上が5xといきなり飛んでたけど、iPhone 17 Proは2xの次が4xなので扱いやすくなったのも大きい。

まずはうちの近所で。買い物の帰り、廃屋になった家があるなあと目をやると、その下から猫が現れたのだ。思わず撮っちゃうよね。住んでいた方が引っ越したか亡くなったかで、誰もいないので猫的にはありがたかったようだ。

この100mm相当の4x望遠は実に外で猫を撮るときに便利。次の1枚は小雨降る中の猫。飲食店の裏側なのだけど、商店街の人が世話をしているのか、猫用の傘まで用意されてたのだ。こういう街の隙間で暮らしてる猫というのもいい。

もう1枚、4xで撮った猫。ここはかつて川だった、暗渠の護岸跡。その上にちょこんと猫が座っている。8xにしてもっと猫を大きく撮ろうかと思ったのだけど、ここは暗渠感を強めに出したい、と思ってしまったのだった。ここ、暗渠化したけれども人が入らないよう柵が置かれているので、こんないい感じの寂れっぷりが残っている。

望遠カメラが4800万画素になったことで、中央部1200万画素を切り出した「光学相当8倍ズーム」もサポート。

車の影からちょろっと顔を出した白猫がいたけど、明らかにこっちを警戒している様子だったので、無理に近寄らず8xで。光学相当というけど、8xで撮るとちょっとディテールが不自然になる感はあるので、結局あまり使わなかった。

常用クオリティの「2xズーム」と

片手で撮れる「広角カメラ」の使い分け

よく使っていたのが2xの望遠。4800万画素の広角カメラの中央部を切り出した「光学相当2倍ズーム」なのだが、望遠カメラに比べて大きめのセンサーを使っていることもあり、常用できるクオリティーで撮れるのだ。

冒頭写真は、とあるお寺のお堂の廻縁。そこに2匹のキジトラがちょこんと座ってたので、2匹がいい感じに降雨におさまる用48mm相当の2xで撮ったものだ。

次の木登り黒猫も2xで。4xにすればもっと大きく撮れたのだけど、木の様子も一緒に入れたかったので2xにとどめてみた。真冬で葉が落ちているのが良かった。夏、同じ場所を通りがかったときは、葉に覆われてて肉眼では猫がいるのかいないのかすらわからなかったから。

猫が近くにいるときは24mm相当の広角カメラの出番。しゃがんだらチャトラが近寄ってきたので右手人差し指を出してみたところ。

思わず右手を差し出しても左手で撮影できるのがスマホのいいところ。猫の顔を認識してちゃんと猫の顔にピントを合わせてくれるのがいい。

背景を一緒に入れたいときも広角カメラの出番。とある神社の本殿脇に並んでいる3つの摂社。そのひとつがお気に入りなようで、そこにちょこんと収まってくつろいでたので、3つ並んだ祠がわかるアングルで狙ってみた。

最後はふたたび4xの100mm相当望遠カメラで。夏の暑い日、車の下で日没を待っていたキジトラのハチワレだ。

さてさて、まもなく発表されるiPhone 18 Proに搭載されるカメラはどうなるか。折りたたみ型iPhoneをはじめ、さまざまな情報が飛び交っているけれども、発表が「噂の答え合わせ」になっては面白くもなんともないので、毎回可能な限り事前情報は入れないでApple Eventを楽しむことにしております。

■Amazon.co.jpで購入

■Amazon.co.jpで購入

■Amazon.co.jpで購入