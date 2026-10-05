丸亀、1玉～3玉まで同一価格の「旨辛豚つけ汁うどん」が定番に！ 3玉でも990円

丸亀製麺は10月6日にグランドメニューを刷新し、「旨辛豚つけ汁うどん」など4商品を定番商品に加えます。

4年ぶりに定番メニュー拡充

「旨辛豚つけ汁」など4品がレギュラー入り

丸亀製麺が定番商品を増やし、グランドメニューを拡充するのは約4年ぶり。

今回、新たに定番メニューとなるのは、現在販売中の「旨辛豚つけ汁うどん」。さらに、今年3月に登場した「明太クリームうどん（温）」が定番商品として復活。また、一部地域で販売していた「肉ごぼううどん」「肉ごぼうぶっかけうどん」が全国展開されます。

（新定番メニュー）

▲旨辛豚つけ汁うどん 990円

ラー油をきかせた甘辛いつけ汁で楽しむメニュー。価格はそのまま、うどんの量を1玉、1.5玉、2玉、2.5玉、3玉から選べます。

今年9月より発売中。約1ヵ月で累計販売数100万食を突破しています。

▲明太クリームうどん（温）

並690円、大880円、得1070円

濃厚なクリームだしにかつお粉を合わせ、大葉と明太子をトッピング。今年3月に登場して好評だったというメニューで、この度復活＆レギュラー化。

▲肉ごぼううどん 並640円、大830円、得1020円

▲肉ごぼうぶっかけうどん 並640円、大830円、得1020円

「肉ごぼううどん」「肉ごぼうぶっかけうどん」は、これまで一部地域で販売されていたメニュー。甘辛く煮た牛肉とごぼうを合わせたうどん。今回、全国＆レギュラーとして登場。

具なし!? 300円の「丸亀うどん弁当」も登場

さらに、同日より、持ち帰り限定の「丸亀うどん弁当」に「薬味とトッピングで楽しむ お手軽うどん弁当」が新登場します。

▲薬味とトッピングで楽しむ お手軽うどん弁当

1玉300円、2玉500円

うどんとだしを基本にしたシンプルな仕立て。店頭に用意されている8種の無料薬味や、好みのトッピング、天ぷらなどを組み合わせて、自分好みにアレンジして楽しめます。

「うどんが3玉まで同一価格」のメニューが定番に！

人気の期間限定商品が一気に定番入り。なお、丸亀製麺に問い合わせたところ、今回の刷新に伴って定番商品から外れるメニューはないそうです。

ガッツリ派が注目したいのは「旨辛豚つけ汁うどん」。うどんの量を1玉～3玉まで選べて、どの量でも価格は同じ990円です。

昨年登場して好評だったメニューで、今年9月にも期間限定商品として復活。発売から約1カ月で累計販売数100万食を突破し、なんとうれしいレギュラー化！

3玉まで同一価格って、たくさん食べたい人にはかなりのお得感がありますよね。ちなみに丸亀製麺では通常、2玉が「得」サイズ。つまり3玉は“得超え”のボリュームなんです……。

通常メニューはサイズによって価格が変わるので、3玉まで同一価格で楽しめるのはこのメニューならでは。今後はレギュラーメニューとしていつでも頼めるので、しっかり食べたい時に心強いです！

・発売日：2026年10月6日

※記事中の価格は税込み

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