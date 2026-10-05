ファミチキがカップ麺に！「ファミチキ味ヌードル」数量限定で登場

ファミリーマートは10月6日、ファミチキ20周年を記念した新商品として、カップ麺「ファミチキ味ヌードル」（321円）を全国で数量限定発売します。

まるでファミチキを食べているかのようなジューシーなチキンの旨みを利かせた絶品スープに、数種類のスパイスと香ばしい揚げ風味を合わせたやみつきになる一杯だとしています。公式画像によると製造メーカーは日清食品。

ファミチキ「ごま山椒味」にポテトチップスも

また、9月28日から展開中の「オトナ★ファミチキ」第2弾として「ファミチキ（ごま山椒味）」（258円）が登場するほか、ファミチキの味わいを再現したポテトチップス2種類も発売します。



「オトナ★ファミチキ」は、ファミチキのジュワッとあふれる肉汁と旨みをベースに、「上質」「こだわり」「贅沢」をキーワードとして展開するシリーズです。第1弾の「スモーキーペッパー味」は9月29日～10月4日の6日間で、1秒間に約3個売れたといいます。

香ばしい2種類のごまと、しびれる山椒の風味を組み合わせた20周年記念フレーバーの第2弾。10月6日～12日の期間、全国で数量限定販売します。

「ポテトチップスファミチキ味」（213円）は、ファミチキの味わいを再現。パリッとした食感とジューシーなチキンの旨みが特徴といいます。

「ポテトチップスファミチキレッド味」（213円）は、ファミチキレッドの味わいを再現。複数のスパイスをブレンドし、ジワジワくる奥深い辛さとチキンのジューシーな旨みを表現しています。

もはやチキンだけじゃない！ ファミチキ20周年

ファミチキ20周年を記念した新商品が一気に登場する今回のラインアップ。ファミチキの新フレーバーだけでなく、カップ麺やポテトチップスまでファミチキ味でそろうので、様々なジャンルでファミチキの味わいを楽しめるようになっています。

気になる商品を組み合わせて、ファミチキ20周年の味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。



なお、10月6日～19日まで、対象商品を2個購入すると値引きになるセット割引も実施されます。



「ファミチキ味ヌードル」を含む対象のカップヌードルビッグ各種は2個購入ごとに50円引き、「ポテトチップスファミチキ味」「ポテトチップスファミチキレッド味」を含む対象のカルビーポテトチップスは2個購入ごとに40円引きとなります。



【内容】

（1）「ファミチキ味ヌードル」を含む、カップヌードルビッグ各種の対象商品2個購入ごとに50円引き

対象商品：

・ファミチキ味ヌードル

・カップヌードル ビッグ

・カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

・カップヌードル カレー ビッグ

・カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

・カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ

（2）「ポテトチップスファミチキ味」「ポテトチップスファミチキレッド味」を含む、カルビーポテトチップス対象商品2個購入ごとに40円引き

対象商品：

・ポテトチップスファミチキ味

・ポテトチップスファミチキレッド味

・ポテトチップスうすしお味

・ポテトチップスコンソメＷパンチ

・ポテトチップスのりしおW

・ポテトチップスしあわせバターＷ

・ポテトチップスしょうゆＷマヨ

■10月16日・17日はできたてファミチキを30分以内で提供！

また10月16日・17日には、対象店舗約1万3500店で「できたて販売」を実施します。

11時～12時／17時～18時の時間帯に、できたて30分以内のファミチキを提供する企画で、10月17日の「ファミチキの日」に合わせて開催します。

・発売日：10月6日

※価格は税込み表記です。