【本日】300円「丸亀うどん弁当」登場！ うどん＋だしのシンプル新作

丸亀製麺は本日10月6日より、持ち帰り商品として「薬味とトッピングで楽しむ お手軽うどん弁当」を販売します。価格は1玉300円～。
具なし!? 300円の「丸亀うどん弁当」
持ち帰りの「丸亀うどん弁当」シリーズに加わる新商品。
▲薬味とトッピングで楽しむ お手軽うどん弁当
1玉300円、2玉500円
うどんにぶっかけだしを付けた、シンプルな内容です。
天かす、青ねぎ、わかめなど、店頭に用意された8種の無料薬味を自由に組み合わせることができます。また有料ですが、好みの天ぷらなどを付けることもできます。
うどん弁当が300円～買えるように
袋に入っただしをかけて、自宅や外出先でも気軽に楽しめる丸亀製麺の「うどん弁当」。これまでは400円台、500円台の商品をそろえていましたが、“お手軽うどん弁当”の登場で300円から買えるようになりました。
新作は麺とだしを基本にした、いわば“素うどん”的なシンプルさ。物価高の昨今、むしろ求めていたのはこのシンプルさ、この価格ではないでしょうか。給料日前のランチの救世主になってくれるかも（!?）
また、本日より丸亀製麺では3玉まで同一価格の「旨辛豚つけ汁うどん」が定番化しますよ！あわせてチェック→【関連記事：丸亀、1玉～3玉まで同一価格の「旨辛豚つけ汁うどん」が定番に！ 3玉でも990円】
※一部店舗では取り扱いがありません
※店舗により取り扱い商品が異なる場合があります
※価格は税込み
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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