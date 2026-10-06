【本日】300円「丸亀うどん弁当」登場！ うどん＋だしのシンプル新作

丸亀製麺は本日10月6日より、持ち帰り商品として「薬味とトッピングで楽しむ お手軽うどん弁当」を販売します。価格は1玉300円～。

具なし!? 300円の「丸亀うどん弁当」

持ち帰りの「丸亀うどん弁当」シリーズに加わる新商品。

▲薬味とトッピングで楽しむ お手軽うどん弁当

1玉300円、2玉500円

うどんにぶっかけだしを付けた、シンプルな内容です。

天かす、青ねぎ、わかめなど、店頭に用意された8種の無料薬味を自由に組み合わせることができます。また有料ですが、好みの天ぷらなどを付けることもできます。

うどん弁当が300円～買えるように

袋に入っただしをかけて、自宅や外出先でも気軽に楽しめる丸亀製麺の「うどん弁当」。これまでは400円台、500円台の商品をそろえていましたが、“お手軽うどん弁当”の登場で300円から買えるようになりました。

新作は麺とだしを基本にした、いわば“素うどん”的なシンプルさ。物価高の昨今、むしろ求めていたのはこのシンプルさ、この価格ではないでしょうか。給料日前のランチの救世主になってくれるかも（!?）

また、本日より丸亀製麺では3玉まで同一価格の「旨辛豚つけ汁うどん」が定番化しますよ！あわせてチェック→【関連記事：丸亀、1玉～3玉まで同一価格の「旨辛豚つけ汁うどん」が定番に！ 3玉でも990円】

※一部店舗では取り扱いがありません

※店舗により取り扱い商品が異なる場合があります

※価格は税込み

※記事中の価格は税込み

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