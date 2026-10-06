【明日から】舞茸どっさり×わさびタルタル！ ゼッテリアの“和バーガー”がうまそう

バーガーチェーン「ゼッテリア」は、10月7日から期間限定で「和バーガーフェア」を開催し、「山葵（わさび）タルタル舞茸ビーフバーガー」を発売します。

舞茸×本わさび！ 秋の“和バーガー”

ロッテリアからブランドを完全リニューアルしたゼッテリア。今回、日本ならではの四季折々の魅力や味覚をテーマとした新バーガーを発売します。

▲山葵タルタル舞茸ビーフバーガー 620円

ビーフ100％のパティを特製てりやきソースと絡め、舞茸、トマト、翡翠ねぎ、国産本わさびを使用した山葵タルタルソースなどとともに、バンズでサンド。

舞茸は素揚げすることで旨みを凝縮。噛むほどに広がる豊かな風味と、コリコリとした食べ応えのある食感を楽しめるといいます。

山葵タルタルソースは、山葵のツンとした爽やかな辛みがポイント。翡翠ねぎは葉ねぎの一種で、シャキシャキとした食感が特徴です。そこに香り豊かな舞茸や程よい酸味のトマトが重なり、旨みと香りのバランスにこだわった“和”の味わいに仕上げているそうです。



商品は10月下旬まで販売予定。

新生ゼッテリア、「和」を前面に

ゼッテリアは、2023年9月に東京・田町に1号店をオープンしたバーガーチェーン。その後、ロッテリアからの転換などで店舗を増やし、2026年3月末までに国内の「ロッテリア」ブランドを終了。現在はゼッテリアにブランドが統一されています。

そんなゼッテリアが今回打ち出したのが「和バーガーフェア」。ゼッテリア自身も“日本発祥のバーガーチェーン”を掲げており、新作も舞茸に国産本わさび、翡翠ねぎと、「和」を意識した組み合わせです。

秋らしい舞茸を使いつつ、山葵タルタルでひとひねり加えているのが気になるところ。新生ゼッテリアの“和バーガー”、どんな味わいなのか試してみたいですね。

（※文中の価格はすべて税込）