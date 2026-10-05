Amazonセール情報大紹介！ 第2333回
閉じても約4.1型、開けば6.9型！ 5000万画素カメラ搭載「Galaxy Z Flip7」が8％オフの15万1570円
2026年10月05日 16時45分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Samsung Galaxy Z Flip7をチェック！
Samsungの折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip7」がAmazonで割引対象。参考価格164,801円から8％オフの151,570円で販売中。
「Galaxy Z Flip7」は、開いたときだけでなく、閉じた状態でもカバー画面を活用できるのが特徴。カメラやAI機能、バッテリーに加え、FeliCaや防水・防塵にも対応する。折りたたみならではの機能と、日常的に使う装備をあわせて備えたモデルだ。
①外カメ撮影をカバー画面でプレビュー
外側カメラを使ったセルフィーに対応。カバー画面で撮影前にプレビューを確認でき、その場でカスタムフィルターも適用できる。折りたたんだままAI機能も利用でき、閉じた状態でもカバー画面を使った機能を備えている。
②5000万画素カメラをAIで補正
メインカメラは広角約5000万画素と超広角約1200万画素を搭載。次世代ProVisualengineがカラーやディテールを改善して鮮明に処理するほか、AI学習によるカスタムフィルターやAIズームによる補正にも対応する。
③188gのボディーに4300mAh搭載
重量188gのボディーに4300mAhバッテリーを搭載し、動画視聴時間は最大31時間。12GBメモリーと256GBストレージを備えるほか、FeliCaやIP48の防水・防塵、指紋認証と顔認証にも対応している。
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