8GBメモリでも選びたくなる？ 約1kgのアルミボディーに2.5Kタッチ液晶を備えたDell「XPS 13」が12万7980円

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【Amazonタイムセール】Dell 13.4型ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX43T-GWSA）」をチェック！

Dellの13.4型ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX43T-GWSA）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格157,980円から19％オフの127,980円で販売中。

DellのXPSシリーズは、デザインや筐体の質感にもこだわったプレミアムノートPC。今回の「XPS 13 DX13260」も、CNC加工のアルミニウム筐体を採用しながら、重さを約1kgに抑えている。さらに、13.4型の高精細タッチ液晶は最大120Hzのリフレッシュレートや500ニトの輝度にも対応。メモリ容量だけでは測れない、本体の作りやディスプレーの充実ぶりが魅力だ。

①CNCアルミ筐体で約1kgの軽量設計

CNCアルミニウムを薄く機械加工し、継ぎ目のあるパーツや無駄な空間を省いた設計。堅牢な筐体とコンパクトな仕上がりを両立している。重さは約1kg。XPSシリーズ史上最薄・最軽量を特徴とするモデルだ。

②2.5Kタッチ液晶と30～120Hz可変表示

2.5Kタッチディスプレーは、DCI-P3カバー率100％の広色域と最大500ニトの輝度に対応。30～120Hzの可変リフレッシュレートを採用し、滑らかな表示と省電力を両立する。Eyesafe技術により、色彩を損なわずにブルーライトを低減する。

③クワッドスピーカーとバックライト付きキー

クワッドスピーカーを搭載し、上方向に音を届けるとともに、下方向に放った音をテーブルに反射させることで、360度の立体的なサウンドを実現する。バックライト付き日本語キーボードは暗い場所でもキーを確認できる。

製品スペック

【CPU】Intel Core 5 320

【メモリ】8GB（オンボード）LPDDR5x 7467MT/s

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレー】13.4型QHD+液晶（2560×1600ドット、タッチ対応、30～120Hz）