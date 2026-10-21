Amazonセール情報大紹介！ 第2395回
8GBメモリでも選びたくなる？ 約1kgのアルミボディーに2.5Kタッチ液晶を備えたDell「XPS 13」が12万7980円
2026年10月21日 13時45分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dell 13.4型ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX43T-GWSA）」をチェック！
Dellの13.4型ノートPC「XPS 13 DX13260（MAX43T-GWSA）」がAmazonのタイムセール対象。参考価格157,980円から19％オフの127,980円で販売中。
DellのXPSシリーズは、デザインや筐体の質感にもこだわったプレミアムノートPC。今回の「XPS 13 DX13260」も、CNC加工のアルミニウム筐体を採用しながら、重さを約1kgに抑えている。さらに、13.4型の高精細タッチ液晶は最大120Hzのリフレッシュレートや500ニトの輝度にも対応。メモリ容量だけでは測れない、本体の作りやディスプレーの充実ぶりが魅力だ。
①CNCアルミ筐体で約1kgの軽量設計
CNCアルミニウムを薄く機械加工し、継ぎ目のあるパーツや無駄な空間を省いた設計。堅牢な筐体とコンパクトな仕上がりを両立している。重さは約1kg。XPSシリーズ史上最薄・最軽量を特徴とするモデルだ。
②2.5Kタッチ液晶と30～120Hz可変表示
2.5Kタッチディスプレーは、DCI-P3カバー率100％の広色域と最大500ニトの輝度に対応。30～120Hzの可変リフレッシュレートを採用し、滑らかな表示と省電力を両立する。Eyesafe技術により、色彩を損なわずにブルーライトを低減する。
③クワッドスピーカーとバックライト付きキー
クワッドスピーカーを搭載し、上方向に音を届けるとともに、下方向に放った音をテーブルに反射させることで、360度の立体的なサウンドを実現する。バックライト付き日本語キーボードは暗い場所でもキーを確認できる。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 320
【メモリ】8GB（オンボード）LPDDR5x 7467MT/s
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13.4型QHD+液晶（2560×1600ドット、タッチ対応、30～120Hz）
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