Amazonセール情報大紹介！ 第2396回
ピザを最後の一切れまで温かく！ 弁当も卓上で保温できるTHANKOの「フードウォーマープレート」が20％オフの5980円
2026年10月21日 17時50分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】THANKO「フードウォーマープレート（Lサイズ）」をチェック！
THANKOの「フードウォーマープレート（Lサイズ）」がAmazonで割引対象。参考価格7,480円から20％オフの5,980円で販売中。
温めた料理も、食べているうちに少しずつ冷めてしまう。そんなとき、わざわざ電子レンジで温め直さず、食卓に置いたまま保温できるのが便利だ。THANKOの「フードウォーマープレート（Lサイズ）」は、プレート自体が発熱し、載せた料理の温かさを保つ仕組み。ピザはもちろん、パックに入った弁当にも対応し、食事の途中で温め直す手間を減らせるのが魅力だ。
①約60～110℃、5℃刻みで温度調節
プレートの温度は約60～110℃の範囲で設定でき、5℃刻みで細かく調節できる。操作はタッチ式で、温度はデジタル表示で確認できる。約1時間で自動的に電源が切れる機能に加え、温度ヒューズとサーモスタットも備えている。
②幅50cmの大型天板、汚れも拭き取れる
Lサイズの本体は幅500×奥行380×高さ23mm。天板には耐熱強化ガラスを採用し、汚れが付いても拭き取って手入れできる。サイズはS・M・Lの3種類を展開する。
③IH非対応の土鍋もOK、飲み物も保温
IH非対応の土鍋やフライパンも載せられ、鍋料理の保温にも利用できる。コーヒーやお茶などの飲み物にも対応し、熱燗は瓶に入れたまま温められる。消費電力は約300Wで、電源ケーブルは約1.4m。
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