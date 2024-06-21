ASRock、有機ELゲーミングモニター体験イベントを10月3日に秋葉原で開催

ASRockは、TaichiおよびPhantom Gamingシリーズの有機ELゲーミングモニター発表を記念し、10月3日に「ASRock最新ゲーミングモニター体験イベント」をLIFORK AKIHABARA IIで開催する。参加費は無料で、事前登録も不要だという。会場では、AMD RyzenプロセッサーとAMD Radeonグラフィックスを搭載したPCによるゲーム試遊やステージイベントを通じ、同社の新製品の魅力を体感できる構成だ。

イベントでは、TaichiおよびPhantom Gamingシリーズの有機ELゲーミングモニターに加え、Computex Taipei 2026で展示された水冷CPUクーラーも展示する。ゲストとしてまさのりch氏、AMD佐藤氏が登壇し、MCは野々宮ミカ氏が務める。ASRockによる製品紹介も予定されており、ゲーミング環境の最新トレンドをまとめて確認できる場になるという。

開催日時は10月3日、会場12時から17時30分までで、場所は東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル1FのLIFORK AKIHABARA IIだ。参加特典として、試遊コーナーの体験とアンケート回答で豪華景品が当たる抽選会を実施する。BTOメーカー各社の協力もあり、実際のゲームプレイを通じて有機ELパネルの鮮やかな発色や高い応答性を確かめやすい内容になっている。

詳細なステージスケジュールは後日、キャンペーンページおよびASRock Japan Xアカウントで案内される予定だ。