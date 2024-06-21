ASRock、水冷CPUクーラー購入で高耐久ファンを進呈するキャンペーン開始
ASRockは、対象の水冷CPUクーラーを購入したユーザーに高耐久「Steel Legend LCP FAN」を進呈する「ASRock Steel Legend FAN FUNキャンペーン」を、9月18日から実施する。対象製品は「Steel Legend 360 LCD」と「Steel Legend Dark 360 LCD」だ。購入特典として120mmファンが付属する点が大きな魅力だ。
特典となるSteel Legend LCP FANは、パッケージ内容が120mmファン×1個、PWMケーブル×1本、取付ネジ×1セット（4本）という構成だ。サイズはおよそ幅120×奥行120×高さ28mm。ベアリングはダブルボールベアリングを採用し、回転数は0～2500±10%回転数、風量は最大76.70CFM、静圧は最大4.16mmH2O、騒音値は最大38.3dB(A)、コネクタはPWM（4ピン）、電流/電圧は0.30A/12Vとなる。
キャンペーン実施店舗は、アプライド、Amazon、Xprice、Joshin、ZOA、ソフマップ、ツクモ、Dospara、パソコン工房、パソコンSHOPアーク、PCデポ、PCワンズ、ビックカメラ、ヨドバシカメラ。景品の引き渡し方法は店舗ごとに異なり、国内正規代理店取り扱い製品のみが対象となるため、並行輸入品、中古品、オークション品は対象外だ。なお、特典は数量限定で、なくなり次第終了となる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります