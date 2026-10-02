ディースリー・パブリッシャー（D3P） ＆ Dogenzaka Labは10月2日、両社の人気PC（Steam）ソフトを最大90％オフで購入できる「AUTUMN SALE」へのタイトルラインアップを公開。セール期間は、2026年10月9日2時ごろまで。

今回のセールでは、数々の受賞歴を持つアクションシューティング『地球防衛軍6』が56％オフに。最高の絶望感と興奮に満ちあふれたストーリーを完璧に楽しむなら前作『地球防衛軍5』（59％オフ）からの入隊もオススメだ。

そのほか『サムライメイデン』『デスペラドロップス』など人気タイトルゲーム本編と一部DLCが最大90％オフ。この超お買い得な機会をお見逃しなく。

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくはSteamのストアページ、もしくは下記のセールタイトル一覧を確認してほしい。

▼ストアページはこちら

D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p

Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

■セールタイトル（一部）

●『地球防衛軍6』

8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2291060

●『地球防衛軍5』

5980円 ⇒ 2451円（59％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1007040

●『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

7920円 ⇒ 3564円（55％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1952250/

●『DesperaDrops／デスペラドロップス』

6980円 ⇒ 2094円（70％オフ）

https://store.steampowered.com/app/3291080/

■セールタイトル一覧