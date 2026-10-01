コナミデジタルエンタテインメントは10月1日、「Castlevania 」シリーズ最新作『Castlevania: Belmont's Curse』（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）の体験版を配信開始した。体験版では、ゲーム序盤を楽しむことができ、セーブデータは製品版に引継げる。

ゲームのプラットフォームはPlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox on PC／PC（Steam）で、発売日は10月15日。価格は、ダウンロード専売のStandard Editionが3850円、パッケージ版／ダウンロード版での発売となるMidnight Editionが4950円だ。

※体験版のセーブデータは製品版へ引継ぐことができます。

※製品版と同一プラットフォーム・同一アカウントでプレイする必要があります。

※引継ぎには体験版のセーブデータが保存されている必要があります。

※体験版では、一部機能やコンテンツが制限されている場合があります。

※引継ぎ時に、製品版はアップデートを適用する必要があります。

■体験版感想投稿キャンペーンを実施中

本作の体験版をプレイし、プレイ動画やスクリーンショットと感想を投稿した人の中から抽選で合計40名にサイン色紙、タロットカードアクリルカードスタンドをプレゼント。期間は、2026年10月14日23時59分まで。この機会にぜひ体験版の感想を投稿しよう。

＜応募方法＞

①Castlevania（キャッスルヴァニア）公式X（@Castlevania_JP）をフォロー

②『Castlevania: Belmont’s Curse』の体験版をプレイし、動画またはスクリーンショットとハッシュタグ「#CVBC_DEMO」を添えて、Xに感想を投稿

＜プレゼント内容＞

●置鮎龍太郎さん（トレバー・ベルモンド役）と鶴岡聡さん（デス役）の直筆サイン入り色紙……2名

●タロットカードアクリルスタンド（1個）……38名

■動画およびスクリーンショット投稿ガイドラインを公開！

本作は「動画およびスリーンショット投稿ガイドライン」が制定されている。本ガイドラインを守っていれば、誰でもプレイ動画や実況動画の投稿・配信、スクリーンショットのSNS共有も可能だ。詳細は公式サイトを確認してほしい。

▼公式サイト

https://www.konami.com/games/castlevania/belmonts_curse/jp/ja/guideline/

【ゲーム情報】

タイトル：『Castlevania: Belmont's Curse』

（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）

ジャンル：探索型2Dアクション

販売：KONAMI

プラットフォーム：

PlayStation 5／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox on PC／PC（Steam）

発売日：2026年10月15日予定

価格：

Standard Edition：3850円（ダウンロード版）

Midnight Edition：4950円（パッケージ版／ダウンロード版）

※パッケージ版はPS5／Switchのみ。

CERO：C（15才以上対象）

©Konami Digital Entertainment