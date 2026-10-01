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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第301回

M.2 NVMe SSD「SANDISK Optimus GX 7100M 2TB」がオススメ!!

ちょっと珍しい2230サイズの大容量M.2 NVMe SSDが新登場！ ポータブルゲーミングPCのストレージ増強にオススメ：パソコン工房 大阪日本橋店

2026年10月01日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフの渡邉さんがオススメする製品は、長さが短い2230サイズのM.2 NVMe SSD「SANDISK Optimus GX 7100M 2TB」です。

パソコン工房 大阪日本橋店

スタッフの渡邉さん

SandiskのM.2 NVMe SSD「SANDISK Optimus GX 7100M 2TB」がオススメ。こちらは容量2TB版で店頭価格は8万680円。容量1TB版もラインアップされているものの入荷は未定とのこと

　「SANDISK Optimus」は、Sandiskの新しい内蔵SSD向けブランド。CES 2026で発表されていたブランド名で、従来の内蔵SSDブランド「WD_BLACK」や「WD Blue」からの移行となります。その中でも、「SANDISK Optimus GX」はゲーミング向けSSDのブランドとなっています。

　SANDISK Optimus GX 7100Mは、一般的なM.2 NVMe SSD（2280サイズ）より短い、2230サイズのPCIe Gen4接続M.2 NVMe SSD。容量は1TBと2TBがラインアップされていますが、現在販売されているのは2TB版のみとのこと。

PCIe Gen4接続のM.2 2230 NVMe SSDです

　スペックは、最大読み込み速度7250MB/s、最大書き込み速度6900MB/sで、Gen4接続の上限に近い性能を叩き出します。耐久性（TBW）は1200TBで5年間の製品保証が付きます。

　渡邉さんによると、Steam DeckなどポータブルゲーミングPCのストレージ換装に利用できる小型のM.2 NVMs SSDとのこと。Steam Deckは上位モデルでもSSD容量は1TBなので、2TB版のSANDISK Optimus GX 7100M 2TBは貴重なアップグレードパスと言えますね！

たくさんのSANDISK Optimusシリーズが新発売となりました

購入者へ先着でTシャツプレゼント中です！

　ほかにも多くのSANDISK Optimusシリーズが発売されており、パソコン工房 大阪日本橋店ではレジ前ショーケースに一斉展示しています。現在、対象のSANDISK Optimus製品の購入者を対象に、先着でSANDISK OptimusのTシャツをプレゼントするキャンペーンも実施中。

Intel CPU購入者へ抽選で豪華製品プレゼント

対象のIntel CPUもしくは対象Intel CPU搭載デスクトップパソコンを購入すると、豪華製品が抽選で当たるキャンペーンに応募可能

　パソコン工房 大阪日本橋店では現在、対象のIntel CPU（Core Ultraシリーズ）を購入、もしくは対象CPUを搭載のデスクトップパソコン購入時に、豪華製品が抽選でもらえるキャンペーンに応募できます。キャンペーン期間は9月19日～11月8日まで。ゲーミングディスプレーなど6種の製品が賞品になっています。Intel CPU購入時は忘れずにエントリーを！

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