パルワールドおすすめPCにRTX 5080搭載モデルも！ LEVEL∞がBTO対応の3モデルを展開

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「PALWORLD / パルワールド」向けのおすすめPCを販売中だ。販売ページでは用途に合わせたBTOカスタマイズに対応し、メモリやストレージの増設、周辺機器の追加も選べる構成となる。
今回のおすすめPCは、パルワールドの広大な世界を快適に遊ぶことを想定したゲーミングパソコンだ。200種類以上のパルの捕獲や戦闘、拠点建築、マルチプレイといった要素に対応できるよう、デスクトップ型とノート型の両方を含む複数モデルを用意する。BTO対応のため、プレイスタイルや予算に応じて構成を調整しやすい点も特徴だ。
モデル例としては、LEVEL-M88M-265F-UKXB-PALが454,800円、LEVEL-R785-LCR98D-VKX-PALが514,800円、LEVEL-16WR174-U7P-UKPX-PALが439,800円となる。前2機種はデスクトップで、前者はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265FとGeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7を組み合わせ、後者はAMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5080 16GB GDDR7を搭載する。ノート型のLEVEL-16WR174-U7P-UKPX-PALはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX PlusとGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを採用し、16型WQXGA液晶を備える。
いずれのモデルもWindows 11 Home [DSP版]、32GB DDR5メモリ、1TB NVMe対応M.2 SSDを搭載し、グリーン購入法適合商品として案内される。標準構成はそのままでも高負荷ゲームを見据えた仕様だが、BTOによって保存領域の拡張や周辺機器の追加も可能だ。購入は各製品ページから行え、詳細仕様やカスタマイズ内容も確認できる。
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