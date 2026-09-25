iiyama PC、RTX 5070／5060搭載で約1.54kg！ 15.3型有機ELノートPC発売

ユニットコムは、iiyama PCブランドから「薄型・軽量 高性能グラフィックス搭載 15型ノートPC」を9月25日に販売開始した。パソコン工房・グッドウィル各店および公式通販で取り扱い、BTO対応モデルとして用途に応じた構成変更も可能だ。価格は384,800円からで、携帯性と高性能を両立したクリエイター向け・ゲーマー向けの15.3型ノートPCとなる。

搭載CPUはAI処理にも対応するインテル Core Ultra 7 プロセッサー 356Hで、GPUはNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUまたはNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを選べる構成だ。薄型筐体ながら最薄部約15.9mm、重量約1.54kgに抑えられており、外出先での制作作業やゲームプレイにも持ち運びやすい設計だ。筐体内部にはベイパーチャンバー冷却機構と静音ファン2基を備え、高負荷時でも安定した動作を狙うという。

表示部には15.3型のOLED（有機EL）パネルを採用し、WQXGA（2560×1600ドット）の高解像度、DCI-P3 100%の広色域、165Hzのリフレッシュレート、1ms未満の応答速度に対応する。黒の締まりとコントラストの高さが求められる映像制作や写真編集はもちろん、動きの速いゲームでも滑らかな描画を期待できる構成だ。さらに、焼き付き対策の設定アプリを備え、長時間利用時の安心感も高めている。

モデル例として、RTX 5060 Laptop GPU搭載の「LEVEL-15WX161-U7-RKDX」は384,800円、RTX 5070 Laptop GPU搭載の「LEVEL-15WR174-U7-TKDX」は414,800円だ。いずれもWindows 11 Home [DSP版]、メモリ16GB、1TB NVMe対応M.2 SSDを備え、BTOで細かなカスタマイズにも対応する。