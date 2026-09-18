パソコン工房町田店が全面改装1周年セールを開催　八王子店でも協賛セール

ユニットコムは、パソコン工房町田店にて「全面改装オープン1周年記念セール」を9月19日から10月2日まで開催する。開催場所は東京都町田市原町田6丁目10-1のパソコン工房 町田店で、近隣のパソコン工房 八王子店でも同期間に協賛セールを実施する。人気のPCパーツや周辺機器、即納パソコンを記念価格でそろえるほか、Windows 11搭載機やゲーミングPC、中古商品も対象となる。

町田店のセールでは、ゲーミングPCやノートPC、スリムPC、NPU AIエンジン内蔵モデル、マルチモニター対応機など、用途別に選びやすい最新パソコンを展開する。BTOパソコンの「iiyama PC」、コスパ重視の「LEVELθ」、コラボモデルの「LEVEL∞」も案内され、店頭スタッフに相談しながら構成変更やアップグレード、出張設定設置サービスまで検討できるという。

セールアイテムの公開は9月18日16時を予定し、詳細は町田店の情報ページで確認できる。町田店の営業時間は11時から20時まで、年中無休だ。八王子店も同じく11時から20時まで営業し、住所は東京都八王子市旭町12-4 日本生命八王子ビル1Fとなる。

ユニットコムはあわせて、中古買取強化宣言や最大3万円分相当の還元が受けられる「決算特別 スーパー還元祭」、最大2万円分相当の還元が付く「超還元プログラム」、Windows 10からWindows 11への乗り換え支援施策も展開する。法人のまとめ買いや業務PCの買い替え、下取り相談にも対応し、店頭と宅配買取の両方で利用しやすい体制を整えるという。