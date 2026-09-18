パソコン工房町田店が全面改装1周年セールを開催　八王子店でも協賛セール

ユニットコムは、パソコン工房町田店にて「全面改装オープン1周年記念セール」を9月19日から10月2日まで開催する。開催場所は東京都町田市原町田6丁目10-1のパソコン工房 町田店で、近隣のパソコン工房 八王子店でも同期間に協賛セールを実施する。人気のPCパーツや周辺機器、即納パソコンを記念価格でそろえるほか、Windows 11搭載機やゲーミングPC、中古商品も対象となる。
町田店のセールでは、ゲーミングPCやノートPC、スリムPC、NPU AIエンジン内蔵モデル、マルチモニター対応機など、用途別に選びやすい最新パソコンを展開する。BTOパソコンの「iiyama PC」、コスパ重視の「LEVELθ」、コラボモデルの「LEVEL∞」も案内され、店頭スタッフに相談しながら構成変更やアップグレード、出張設定設置サービスまで検討できるという。
セールアイテムの公開は9月18日16時を予定し、詳細は町田店の情報ページで確認できる。町田店の営業時間は11時から20時まで、年中無休だ。八王子店も同じく11時から20時まで営業し、住所は東京都八王子市旭町12-4 日本生命八王子ビル1Fとなる。
ユニットコムはあわせて、中古買取強化宣言や最大3万円分相当の還元が受けられる「決算特別 スーパー還元祭」、最大2万円分相当の還元が付く「超還元プログラム」、Windows 10からWindows 11への乗り換え支援施策も展開する。法人のまとめ買いや業務PCの買い替え、下取り相談にも対応し、店頭と宅配買取の両方で利用しやすい体制を整えるという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります