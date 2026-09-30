任天堂「スターフォックス」無料アプデ配信 バトルモードに新ステージ3種追加
任天堂は9月30日、Nintendo Switch 2専用ソフト「Star Fox（スターフォックス）」の無料アップデートを配信開始した。
今回のアップデートでは、バトルモードに「カタリナ」「セクターX」「ベノム」の3つの新ステージを追加。対戦中に登場する新規アイテムを追加したほか、1台のNintendo Switch 2 で、最大4人で一緒に遊べる画面分割機能を実装している。
※人数分のコントローラーが必要。画面分割時のみ、Joy-Con 2/Joy-Conの横持ちに対応する
また、フォックスたちが操縦する戦闘機「アーウィン」を作れる折り紙シートを配布。自宅で印刷して、ぜひチーム4人のアーウィンを飾ってみては。
そのほか、仕様変更・不具合修正のアップデートも。「一部のボスについて、ダメージを与えていることが分かりやすくなるように、演出を調整」などの調整が行われている。ぜひ一読しておこう。
●更新データVer. 1.2.0のお知らせ
https://support.nintendo.com/jp/switch2/software_support/abgwa/120/index.html
【ゲーム情報】
タイトル：Star Fox（スターフォックス）
ジャンル：シューティング
販売：任天堂
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2026年6月25日）
価格：6480円（パッケージ）／5480円（ダウンロード）
プレイ人数：1～8人（ローカル／インターネット通信対応）
CERO：A（全年齢対象）
© Nintendo
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