任天堂は9月30日、Nintendo Switch 2専用ソフト「Star Fox（スターフォックス）」の無料アップデートを配信開始した。

今回のアップデートでは、バトルモードに「カタリナ」「セクターX」「ベノム」の3つの新ステージを追加。対戦中に登場する新規アイテムを追加したほか、1台のNintendo Switch 2 で、最大4人で一緒に遊べる画面分割機能を実装している。

※人数分のコントローラーが必要。画面分割時のみ、Joy-Con 2/Joy-Conの横持ちに対応する

また、フォックスたちが操縦する戦闘機「アーウィン」を作れる折り紙シートを配布。自宅で印刷して、ぜひチーム4人のアーウィンを飾ってみては。

そのほか、仕様変更・不具合修正のアップデートも。「一部のボスについて、ダメージを与えていることが分かりやすくなるように、演出を調整」などの調整が行われている。ぜひ一読しておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：Star Fox（スターフォックス）

ジャンル：シューティング

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年6月25日）

価格：6480円（パッケージ）／5480円（ダウンロード）

プレイ人数：1～8人（ローカル／インターネット通信対応）

CERO：A（全年齢対象）

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