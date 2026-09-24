マウスコンピューター、9月25日から店舗限定セール！ 14型ノートPCが14万9800円

マウスコンピューターは9月25日から10月29日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune：Garage大阪で「店舗限定セール」を開催する。店頭限定でおすすめ商品を特別価格にて販売する企画で、期間中は数量限定での提供となるため、在庫状況は各店舗への確認が必要だ。

注目製品の1つは、14型ノングレア液晶を備えたモバイルノート「mouse X4-I5U01SR-A/EX」だ。インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125U、16GBメモリ、NVMe Gen4 500GB SSDを搭載し、Windows 11 Home 64ビットを採用する。インターンシップや学習用途から日常利用まで幅広く対応し、期間限定店頭価格は149,800円だ。

もう1つの目玉は、人気FPSや軽めのゲームをフルHDで楽しめる入門向けゲーミングPC「NEXTGEAR JG-A7G60/EX」だ。AMD Ryzen 7 5700X プロセッサーと240mm水冷クーラー、GeForce RTX 5060（8GB）、32GBメモリ、NVMe Gen4 1TB SSDを搭載し、冷却性能に配慮したRGBケースファン6基とガラスサイドパネルを備える。電源は650Wの80PLUS BRONZE認証で、3年間センドバック修理保証が標準となる。期間限定店頭価格は259,800円だ。

セール対象商品はいずれも数量限定で、販売はダイレクトショップ店舗とG-Tune：Garage大阪に限られる。