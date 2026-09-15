約981gで薄さ19mm、マウスコンピューターが12.2型「mouse X2」を発表

マウスコンピューターは9月15日、12.2型モバイルノートパソコン「mouse X2」シリーズを10月以降に順次販売開始すると発表した。価格は199,800円からで、購入はマウスコンピューターWEBサイト、各ダイレクトショップ、G-Tune : Garage大阪、電話通販窓口、法人営業窓口で順次受け付けるという。軽量設計と高い堅牢性、充実した機能を備え、キャンパス用途からビジネスまで幅広いシーンを狙う新モデルだ。

「mouse X2」シリーズは、薄さ約19mm、重量およそ981gのコンパクトボディを採用する。天板100kgf耐荷重とMIL規格「MIL-STD-810H」準拠の品質試験クリアにより、持ち運びを前提とした設計ながら耐久性にも配慮した構成だ。さらに、温度変化に応じたファン制御により静音性を高め、長時間の利用でも扱いやすい仕上がりとなる。

バッテリー駆動時間は動画再生で12.5時間、アイドル時で25時間をうたう。インターフェースも豊富で、外部機器との接続性を確保し、オンライン授業や資料作成、在宅勤務まで幅広く対応するという。カラーはパールホワイト、コスモブルー、フロストゴールドの3色を用意し、底面ラバーやヒンジ部、ネジにまで本体色となじむ配色を採用するなど、細部まで統一感のあるデザインに仕上げたという。

CPUはAMD Ryzen 5 216、Copilot+ PC対応のAMD Ryzen AI 5 340、AMD Ryzen AI 7 350の3種類をラインアップする。10月以降販売予定のRyzen AI 5 340搭載「mouse X2-A5A01CB-A / コスモブルー（Copilot+ PC）」は239,800円、Ryzen AI 7 350搭載「mouse X2-A7A01FG-A / フロストゴールド（Copilot+ PC）」は259,800円となる。11月以降にはRyzen 5 216搭載「mouse X2-A5A01PW-A / パールホワイト」が199,800円で登場し、12月以降には新CM採用の限定モデル「mouse X2-A5A01FG-A / フロストゴールド（Copilot+ PC）」が239,800円で販売予定だ。