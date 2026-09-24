マウスコンピューター、約956gの14型モバイルノート「MousePro G4-I5U01BK-G」を販売開始

マウスコンピューターは、法人向けパソコンブランド「MousePro」から、14型モバイルノートパソコン「MousePro G4-I5U01BK-G」を9月24日から販売する。価格は197,780円からで、販売はマウスコンピューターWEBサイト、各ダイレクトショップ、G-Tune:Garage 大阪、電話通販窓口、法人営業窓口で行う。標準構成ではインテル Core i5-1335U プロセッサー、8GBメモリ、256GB NVMe SSDを搭載する。

注目点は、約956gの軽量ボディと、BTOで選択できる72Whの大容量バッテリーだ。大容量バッテリーを選んだ場合、JEITA測定法3.0において動画再生で約9.5時間、アイドル状態で約26.5時間の駆動を実現するという。外回りや出張、移動の多い営業担当など、外出先で長く作業するビジネスパーソンに向く構成だ。また、バッテリーマネージャープラスにより、100％充電、80％充電、任意の充電開始・停止を設定できるため、運用に応じたバッテリー管理もしやすい。

携帯性だけでなく、実用面の機能も充実する。LTEモジュールをBTOで選択すればeSIMにも対応し、Wi-Fi環境がない場所でも通信しやすい構成になる。さらに、200万画素のWebカメラとWindows Hello顔認証を備え、オンライン会議やWeb商談での使い勝手とサインイン時のセキュリティ向上に配慮した設計だ。加えて、アメリカ国防総省制定のMIL規格「MIL-STD-810G」に準拠した信頼性テストを実施しており、衝撃、粉塵、低圧、高温、低温、温度変化、湿度、振動、塩水噴霧、船舶振動の10項目をクリアしたとしている。

法人導入を意識したサポートも特徴だ。MousePro製品は全機種で標準3年間無償センドバック保証が付属し、MousePro G4シリーズは最大5年まで延長できる。さらに、破損盗難保証サービスを追加すれば、予期せぬ事故による破損に加え、災害や盗難への備えも可能だ。なお、標準構成の本体重量は約956gで、実際の構成により重量は異なる。バッテリー容量はBTOで選択でき、LTE利用には別途モバイルデータ通信契約が必要だ。