第70回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報

Ryzen 7 7800X3D＋RTX 5070で36万円台！ STORMの「TGS限定モデル」は在庫限り

文●モーダル小嶋／ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

　STORMでは、東京ゲームショウ2026への出展を記念した「TGS限定モデル」を販売中だ。ラインアップには、ゲーム性能に定評のあるRyzen 7 7800X3D／9800X3Dと、GeForce RTX 5070／5070 Ti／5080を組み合わせた高性能モデルを用意。DDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TBを標準搭載するなど、最新ゲームをしっかり楽しみたい人に注目の構成となっている。

　ホワイトで統一したケースや背面コネクター仕様のパーツを採用し、ケーブルが目立ちにくいスッキリとした見た目も魅力だ。いずれも在庫がなくなり次第終了となるため、TGS限定の特別な1台を狙っているなら早めにチェックしておきたい。

 

ゲームをガッツリ遊ぶなら「X3D」搭載PCに注目！

　せっかくゲーミングPCを買うなら、しばらくゲーム性能に困らない1台を選びたい。しかし、40万円を超えるのは厳しい……。そんな人に注目してほしいのが、STORMから登場した「TGS限定モデル-GKP78X3DB857」だ。

　CPUには「Ryzen 7 7800X3D」、グラフィックスには「GeForce RTX 5070 12GB」を採用。さらにDDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TBを標準搭載しており、ゲームをメインに楽しむPCとしてかなり充実した構成となっている。価格は36万4800円だ。

「TGS限定モデル-GKP78X3DB857」

価格：364,800円

【CPU】AMD Ryzen7 7800X3D
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】DDR5 32GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB

Ryzen 7 7800X3D＋RTX 5070の強力タッグ

　本機のポイントは、なんといってもRyzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070の組み合わせ。ゲーム用途で人気のX3Dシリーズを採用しているため、フレームレートを重視したいゲーマーにも気になる構成だろう。

　メモリーも最初から32GBを搭載しているので、ゲームをしながらDiscordやブラウザーなどを同時に立ち上げる使い方にも余裕を持たせやすい。SSDも1TBを備えており、購入直後から複数のゲームをインストールして遊び始められる。

 

中身だけじゃない！ 白いピラーレスケースで見た目もスッキリ

　さらに目を引くのが、ホワイトカラーの「MAG PANO M100R PZ」を採用したケースだ。内部がよく見えるピラーレスデザインに加えて、マザーボードには背面コネクター仕様のB840M WIFIを採用。PC内部のケーブルを目立ちにくくできるため、せっかくなら“見せるゲーミングPC”が欲しいという人にもピッタリだ。

　無線LANとBluetoothにも対応するほか、電源には850Wの80PLUS GOLDモデルを採用。CPUは大型空冷クーラーで冷却する構成となっている。

 

TGS限定モデルは在庫がなくなり次第終了！

　「TGS限定モデル-GKP78X3DB857」の価格は36万4800円。Ryzen 7 7800X3D、GeForce RTX 5070、32GBメモリー、1TB SSDというゲーム向けの構成に加え、ホワイトのピラーレスケースまで採用した1台だ。

　名前の通り東京ゲームショウ2026の限定モデルで、在庫がなくなり次第販売終了となる。ゲーム性能はもちろん、デスクに置いたときの見た目にもこだわりたい人は、在庫があるうちにチェックしておこう。

 

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