Ryzen 7 9800X3D＋RX 9070 XTが3万円引き！ 4Kゲームまでガッツリ遊べる高性能ゲーミングPC

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STORMでは現在、「TGS2026 出展記念セール」を開催中だ。人気のゲーミングPCや即納モデルを対象に、お得なクーポンを配布している。

対象モデルによって5000円、1万円、2万円、3万円引きのクーポンが用意されており、最大3万円オフで購入可能。ハイスペックなゲーミングPCほど値引きのインパクトも大きく、買い替えや新調を考えていた人には見逃せないタイミングだ。

セール対象製品は在庫がなくなり次第終了。また、キャンペーン期間中でも予告なく終了する場合があるとしている。気になるモデルが対象になっているなら、早めにチェックしておきたい。

Ryzen 7 9800X3D＋RX 9070 XTの強力構成が3万円引き

「EK-98X3D897XT」

価格：439,800円

クーポンコード：「TGS26G3」で3万円引き（10月4日まで）

【CPU】AMD Ryzen7 9800X3D

【GPU】Radeon RX 9070 XT 16GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

高性能なゲーミングPCを狙っているなら、「「EK-98X3D897XT」」をチェックしておきたい。通常価格は43万9800円だが、現在実施中のTGS2026出展記念セールでは、クーポンコード「TGS26G3」を利用することで3万円引き。40万9800円で購入できる。

CPUには、ゲーミング性能の高さで人気のAMD「Ryzen 7 9800X3D」を採用。グラフィックスには16GBのビデオメモリーを備える「Radeon RX 9070 XT」を組み合わせている。高画質設定や高解像度でPCゲームを楽しみたい人にも注目の構成だ。

そのほか、DDR5メモリー32GB、NVMe SSD 1TBを標準搭載。OSはWindows 11 Home 64bitで、無線LANとBluetoothにも対応している。購入後すぐにゲーム環境を整えやすい、バランスの取れた仕様だ。

大画面液晶付き水冷クーラーを標準装備

性能だけでなく、見た目にもかなり力が入っている。「EK-98X3D897XT」のケースには内部を広く見渡せる270度パノラマ強化ガラスを使用。フロントとサイドにはRGB対応のLEDラインも備えている。

CPUクーラーには大画面液晶を備えた簡易水冷を採用。ケース内部中央には2.8型の液晶パネルを搭載しており、好みの写真や動画を表示できる。せっかくゲーミングPCを買うなら、デスク上の見栄えにもこだわりたいという人にはうれしいポイントだ。

ハイスペックPCを狙うなら3万円引きは見逃せない

Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを組み合わせ、メモリー32GB、SSD 1TBまで標準搭載した「EK-98X3D897XT」。重量級ゲームを高画質で楽しみたい人や、長く使える高性能な1台を探している人には有力な選択肢になる。

現在はクーポン適用で3万円引きとなり、価格は40万9800円。セールは在庫がなくなり次第終了し、期間中でも予告なく終了する場合があるとしている。気になっていた人は、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。