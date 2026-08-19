WQHDで高画質ゲームを楽しみたいならコレ！ Ryzen 7 9700X＋RTX 5070搭載の30万円台ゲーミングPC、売れてるってよ

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せっかくゲーミングPCを買うなら、フルHDだけでなくWQHDの高精細な映像でもゲームを楽しみたい。さらに、数年間使うことを考えれば、CPUにもある程度余裕を持たせておきたいところ。

そんな人に注目してほしいのが、STORMの「GKG-97X57」。CPUにRyzen 7 9700X、GPUにGeForce RTX 5070 12GBを搭載し、メモリー16GB、NVMe SSD 1TBという構成で、価格は30万4800円だ。

ゲーム性能をしっかり確保しながら、最新世代のCPU、大画面液晶付き簡易水冷、背面コネクタ仕様のマザーボードまで採用。単純にスペックが高いだけではなく、「せっかく買うなら見た目にもこだわりたい」という人にも刺さるゲーミングPCになっている。

しかも、STORM公式サイトの売れ筋ランキングでは3位にランクイン。スペックだけでなく、実際に人気を集めているモデルだ。

Ryzen 7 9700X＋RTX 5070で、WQHDゲームをしっかり楽しめる

「GKG-97X57」

価格：339,900円

【CPU】Ryzen 7 9700X

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 16GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

GKG-97X57の中心となるのが、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070の組み合わせ。

Ryzen 7 9700XはZen 5アーキテクチャーを採用した8コア／16スレッドCPUで、最大ブーストクロックは5.5GHz。ゲームだけでなく、ゲームを起動しながらブラウザーやチャットアプリなどを併用するといった使い方にも十分な余裕を持たせやすい。

GPUのGeForce RTX 5070は12GBのGDDR7メモリーを搭載。フルHDで高フレームレートを狙うのはもちろん、WQHDで解像度や画質設定を上げてゲームを楽しみたい人にも注目したいGPUだ。

「せっかく新しいゲーミングPCを買うのだから、きれいな映像で大作ゲームを遊びたい」。そんな用途にわかりやすく応えてくれる構成といえる。

DLSSを活用して、重量級ゲームでも高フレームレートを狙える

RTX 5070を選ぶメリットは、GPUそのものの描画性能だけではない。NVIDIA Blackwellアーキテクチャーを採用し、AIを活用して描画負荷を抑えながらフレームレートを高めるDLSSにも対応する。

美しいグラフィックを売りにする最新ゲームでは、解像度やレイトレーシング設定を上げるほどGPUへの負荷も大きくなる。そこでDLSSを活用すれば、映像品質とフレームレートのバランスを取りやすくなるのがうれしい。

ゲームによって対応状況は異なるものの、「高画質にすると重いから設定を大きく落とす」という場面を減らしやすいのは、RTX 50シリーズを搭載するPCならではのメリットだ。

性能だけじゃない、大画面液晶水冷で見た目にもこだわれる

CPUクーラーには240mmラジエーターを備えた大画面液晶付き簡易水冷を標準搭載。液晶には好みの写真や動画などを表示できるため、デスク上でPCそのものを見て楽しみたい人には魅力的だ。

さらに、背面コネクタ仕様のB850Mマザーボードを採用。各種コネクターをマザーボード背面側へ配置することで、ガラス越しに見えるPC内部のケーブルを減らし、すっきりとした外観に仕上げている。

ブラックを基調にゴールドを組み合わせた「幻界GOLD」らしいデザインも特徴的。派手に光らせるだけではなく、ちょっと高級感のあるゲーミングPCが欲しい人には相性がいいだろう。

メモリーはDDR5 16GB、ストレージはNVMe SSD 1TBを搭載。最近は1本で100GBを超えるゲームも珍しくないため、最初から1TB用意されているのは扱いやすい。

マザーボードは有線LANだけでなく無線LANとBluetoothにも対応する。LANケーブルを引きにくい場所でもWi-Fiで接続でき、Bluetooth対応のヘッドセットやゲームパッドなども利用しやすい。

電源には850Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用。Ryzen 7 9700XとRTX 5070を中心に、ゲーム性能から冷却、外観、基本装備までまとめて充実させた構成になっている。

WQHDで遊ぶための性能も、所有する満足感も欲しい人へ

Ryzen 7 9700XによるCPU性能、RTX 5070によるWQHDゲーミング性能、大画面液晶付き簡易水冷、配線を目立たせない背面コネクタ仕様、そしてブラック×ゴールドの筐体デザインまで、一台のゲーミングPCとして満足感を高める要素が揃っている。

フルHDから一歩上のWQHDでゲームを楽しみたい。CPU性能にも余裕を持たせたい。そして、30万円クラスのPCを買うなら外観にもこだわりたい。そんな人なら、GKG-97X57はチェックしておきたい1台だ。