白いだけじゃない！ 配線までスッキリ美しいRTX 5070搭載ゲーミングPC、実は売れ筋2位

せっかくデスクに置くなら、ゲーミングPCだって見た目にこだわりたい。白いケースやパーツで統一するだけでも雰囲気は大きく変わるが、内部にケーブルがゴチャゴチャ見えてしまうと、せっかくの「魅せるPC」も少しもったいない。

そこで注目してほしいのが、STORMの「S2P-97X857」。ケースからCPUクーラー、グラフィックボードまでホワイト系でまとめただけでなく、背面コネクター仕様を採用して内部の配線まで目立ちにくくしたモデルとなっている。

CPUはRyzen 7 9700X、GPUはGeForce RTX 5070 12GB。DDR5メモリー32GBとNVMe SSD 1TBも搭載するなど、性能面も抜かりなし。しかも、2026年9月7日時点でSTORM公式サイトの売れ筋ランキングは2位。見た目にこだわったモデルながら、実際にしっかり売れているのも気になるポイントだ。

白で統一、しかも配線までできるだけ見せない

S2P-97X857

価格：399,800円

【CPU】AMD Ryzen7 9700X

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 32GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

まず目を引くのが、S2P-97X857の外観。ケースだけを白くするのではなく、CPUクーラーやGeForce RTX 5070までホワイト系のパーツで統一。ガラス越しに内部を眺めたときも、明るくまとまりのあるデザインに仕上がっている。

ポイントなのが、マザーボードに背面コネクター仕様の「PRO B840M-P EVO PZ」を採用していること。各種ケーブルをマザーボードの背面側へ回すことで、表側から配線が見えにくい構造になっている。

グラフィックボードも背面仕様のGeForce RTX 5070を採用。補助電源ケーブルまで目立ちにくくすることで、PC内部をよりスッキリ見せられる。

白いゲーミングPCは珍しくなくなってきたが、「中の配線までなるべく見せない」ところまでこだわっているのは大きな魅力だ。

大画面液晶付き簡易水冷で、デスク上でも存在感あり

PC内部で存在感を放つのが、大画面液晶を備えた簡易水冷CPUクーラーだ。

240mmラジエーターを採用しており、CPUを冷却するだけでなく、「魅せるPC」を構成するパーツのひとつとしてもしっかり存在感がある。

マザーボードはWi-FiとBluetoothにも対応。LANケーブルを引きにくい場所でも無線LANへ接続でき、Bluetooth対応のヘッドセットやゲームパッドなども使いやすい。

電源には850Wの80PLUS GOLD認証モデルを採用。Ryzen 7 9700XとRTX 5070という主要パーツだけでなく、冷却や電源、無線機能まで含めてバランスよくまとめられている。

RTX 5070搭載、WQHDで高画質ゲームを楽しみたい

見た目に目が行きがちだが、ゲーム性能もしっかり本格派。CPUには8コア／16スレッドのRyzen 7 9700Xを搭載。ゲーム配信や動画編集などに使ったりする際にも余裕を持たせやすい。

GPUはGeForce RTX 5070 12GB。フルHDで高いフレームレートを狙うのはもちろん、2560×1440ドットのWQHDでグラフィック品質を高めてゲームを楽しみたい人にも向いたGPUだ。

メモリーはDDR5 32GBを標準搭載する。ゲーム単体なら16GBでも足りる場面はあるが、実際にはDiscordで通話しながらプレーしたり、ブラウザーで攻略サイトや動画を開いたりすることも多い。複数のアプリを同時に利用するなら、最初から32GBある安心感は大きい。

ストレージはPCIe Gen4対応のNVMe SSDを1TB搭載。容量の大きなゲームを複数インストールしながら使い始めるにも扱いやすい構成となっている。

「白いPCが欲しい」から選び始めても性能に妥協しない

S2P-97X857は、Ryzen 7 9700XとRTX 5070を組み合わせ、WQHDでのゲームプレーを狙える性能を確保。32GBメモリーや1TB SSDも標準搭載している。

そして何より、ホワイト系パーツで統一したうえに、背面コネクター仕様で配線まで目立ちにくくしているのが特徴だ。

価格は39万9800円と決して安くはない。それでも、高性能なゲーミングPCを買うならデスクに置いた姿まで気に入りたい。そんな人なら、STORMで売れ筋2位に入っているS2P-97X857はチェックしておきたい1台だ。