初めてのゲーミングPCなら売れ筋を選ぶのもアリ！ 人気ランキング3位はRTX 5070搭載の本格派

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初めてゲーミングPCを買おうとすると、CPU、GPU、メモリー、SSD……と見るところが多すぎて、結局どれを選べばいいのかわからなくなりがちだ。

そんなとき、ひとつの目安になるのが「実際に売れているモデル」。STORMの「GKG-97X57」。公式サイトの売れ筋ランキングで、現在3位。CPUにRyzen 7 9700X、GPUにGeForce RTX 5070 12GBを搭載する、かなりしっかりした構成だ。

価格は33万9900円。安さだけを追求したモデルではないものの、ゲーム性能からCPU、ストレージ、冷却、無線機能まで必要なところをひと通り押さえている。

「細かなパーツの違いまではわからないけれど、せっかく買うなら長く使えて、ゲームもしっかり遊べるPCが欲しい」。そんな初心者にも選びやすい1台だ。

Ryzen 7 9700X＋RTX 5070ならゲーム以外にも余裕あり

「GKG-97X57」

価格：339,900円

【CPU】Ryzen 7 9700X

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】DDR5 16GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

GKG-97X57の構成を見ると、人気なのも納得できるだろう。CPUは8コア／16スレッドのRyzen 7 9700X、GPUはGeForce RTX 5070 12GB。フルHDで快適にゲームを遊ぶのはもちろん、WQHDで高画質を狙いたい場合にも対応しやすい。

「ゲーミングPCは欲しいけれど、スペック表を隅々まで比較する自信はない」という人なら、候補に入れて間違いの少ない構成といえる。

CPUにはZen 5アーキテクチャーを採用したRyzen 7 9700Xを搭載する。8コア／16スレッド、最大ブーストクロック5.5GHzのCPUだ。

ゲーム中にDiscordで通話したり、ブラウザーで攻略情報や動画を開いたりする使い方にも余裕を持たせやすい。将来的に動画編集やゲーム配信に挑戦したくなった場合にも、CPU性能に余裕があるのは心強い。

GPUはGeForce RTX 5070 12GB。フルHDで高フレームレートを狙うだけでなく、2560×1440ドットのWQHDでグラフィック設定を高めて遊びたい人にも向いている。

対応ゲームではDLSSなどの機能も利用可能。せっかく新しいゲーミングPCを買ったのに、最新ゲームでいきなり画質設定を大きく下げる――といった場面を避けやすい性能を備えている。

そして、DDR5メモリー16GBとNVMe SSD 1TBを標準搭載。最近は1本で100GBを超えるゲームも珍しくないため、最初から1TBのストレージがあるのは扱いやすい。

マザーボードはWi-FiとBluetoothにも対応している。LANケーブルを引きにくい部屋でも無線LANで接続でき、Bluetooth対応のヘッドセットやゲームパッドも使える。

黒×金＋大画面液晶、見た目もしっかりゲーミングPC

性能だけでなく、「初めて買うなら見た目もカッコいいPCが欲しい」という期待にも応えてくれる。

GKG-97X57は、ブラックを基調にゴールドを組み合わせた「幻界GOLD」のデザインを採用。CPUクーラーには大画面液晶を備え、好きな写真や動画などを表示できる。

さらに背面コネクター仕様のマザーボードを採用しているため、表側からケーブルが見えにくい。ガラス越しに内部を眺めても配線がゴチャつきにくく、スッキリした見た目を楽しめる。

CPUクーラーには240mmラジエーターを備えた簡易水冷を採用し、電源も850Wの80PLUS GOLD認証モデル。ゲーム性能だけを強くして、ほかの部分を極端に削った構成ではない点も安心材料だ。

初心者が「これを選んでおけばOK」を探すなら有力候補

初めてゲーミングPCを選ぶとき、すべてのパーツについて詳しくなる必要はない。重要なのは、自分がやりたいことに対して十分な性能があり、数年使うことも考えて余裕のある構成を選ぶことだ。

GKG-97X57は、Ryzen 7 9700XとRTX 5070を搭載し、フルHDからWQHDまで幅広くゲームを楽しめる性能を確保。1TB SSD、Wi-Fi／Bluetooth、大画面液晶付き簡易水冷など、使い始めてから欲しくなりそうな装備もひと通り揃っている。

そして、STORM公式の売れ筋ランキングでは3位。多くのモデルから実際に選ばれているという点も、初心者にはわかりやすい判断材料といえる。

価格は33万9900円。「初めてだからこそ、性能不足で後悔したくない」「細かな構成で迷うより、しっかりした1台を選びたい」という人なら、チェックしておきたいモデルだ。