第69回 STORM おすすめモデル&セール／キャンペーン情報
20万円は出したくない！ Ryzen 7＋RTX 5060搭載ゲーミングPCが17万9800円
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
初めてのゲーミングPC、20万円は超えたくない！
PCゲームを始めてみたい。でも、ゲーミングPCにいきなり20万円、30万円を出すのはちょっと勇気がいる……。そんな人にチェックしてほしいのが、STORMのゲーミングPC「FK2-57X56」だ。
価格は17万9800円。20万円をしっかり下回りながら、CPUにAMD「Ryzen 7 5700X」、GPUにNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載している。
とくにポイントなのが、ゲームの描画を担当するGPUにGeForce RTX 5060を採用していること。初めてゲーミングPCを購入して、まずはフルHD環境でさまざまなPCゲームを楽しみたいという人には注目しやすい構成だ。
RTX 5060に1TB SSD、ゲーム用として欲しいところを押さえる
価格：179,800円
【CPU】Ryzen7 5700X
【GPU】GeForce RTX 5060
【メモリ】DDR4 16GB
【ストレージ】NVMeSSD 1TB
メモリーはDDR4の16GB、ストレージには1TBのNVMe SSDを標準搭載する。最近のPCゲームは1本で数十GB、タイトルによっては100GBを超えることも珍しくないだけに、最初から1TBを確保しているのはうれしいところだ。
ゲーム用PCとして必要なものがひと通り揃っているので、「PCゲームを始めたいけれど、どのくらいのスペックを選べばいいのかわからない」という人にも比較的選びやすい。
CPUのRyzen 7 5700Xは最新世代ではないものの、そのぶん価格を抑えながら、GPUにはGeForce RTX 5060を搭載。豪華さを追い求めるというより、ゲーム用途で重要な部分にしっかり予算を振った構成といえる。
「最初の1台」に17万9800円という選択肢
もちろん、より高性能なCPUやGPUを搭載したモデルを選べば、そのぶん高解像度や高フレームレートを狙いやすくなる。ただし、それに合わせて価格も20万円、30万円と上がっていく。
その点「FK2-57X56」は、Ryzen 7 5700X、GeForce RTX 5060、16GBメモリー、1TB SSDという構成で17万9800円。まずはフルHDでPCゲームを楽しみたい、初めてのゲーミングPCにできるだけ大きな予算はかけたくない、という人にはチェックしてほしい1台だ。
「ゲーミングPCが欲しい。でも20万円は超えたくない」。そんな条件で探しているなら、候補に加えてみてはいかがだろうか。
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