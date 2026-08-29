20万円は出したくない！ Ryzen 7＋RTX 5060搭載ゲーミングPCが17万9800円

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初めてのゲーミングPC、20万円は超えたくない！

PCゲームを始めてみたい。でも、ゲーミングPCにいきなり20万円、30万円を出すのはちょっと勇気がいる……。そんな人にチェックしてほしいのが、STORMのゲーミングPC「FK2-57X56」だ。

価格は17万9800円。20万円をしっかり下回りながら、CPUにAMD「Ryzen 7 5700X」、GPUにNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載している。

とくにポイントなのが、ゲームの描画を担当するGPUにGeForce RTX 5060を採用していること。初めてゲーミングPCを購入して、まずはフルHD環境でさまざまなPCゲームを楽しみたいという人には注目しやすい構成だ。

RTX 5060に1TB SSD、ゲーム用として欲しいところを押さえる

「FK2-57X56」

価格：179,800円

【CPU】Ryzen7 5700X

【GPU】GeForce RTX 5060

【メモリ】DDR4 16GB

【ストレージ】NVMeSSD 1TB

メモリーはDDR4の16GB、ストレージには1TBのNVMe SSDを標準搭載する。最近のPCゲームは1本で数十GB、タイトルによっては100GBを超えることも珍しくないだけに、最初から1TBを確保しているのはうれしいところだ。

ゲーム用PCとして必要なものがひと通り揃っているので、「PCゲームを始めたいけれど、どのくらいのスペックを選べばいいのかわからない」という人にも比較的選びやすい。

CPUのRyzen 7 5700Xは最新世代ではないものの、そのぶん価格を抑えながら、GPUにはGeForce RTX 5060を搭載。豪華さを追い求めるというより、ゲーム用途で重要な部分にしっかり予算を振った構成といえる。

「最初の1台」に17万9800円という選択肢

もちろん、より高性能なCPUやGPUを搭載したモデルを選べば、そのぶん高解像度や高フレームレートを狙いやすくなる。ただし、それに合わせて価格も20万円、30万円と上がっていく。

その点「FK2-57X56」は、Ryzen 7 5700X、GeForce RTX 5060、16GBメモリー、1TB SSDという構成で17万9800円。まずはフルHDでPCゲームを楽しみたい、初めてのゲーミングPCにできるだけ大きな予算はかけたくない、という人にはチェックしてほしい1台だ。

「ゲーミングPCが欲しい。でも20万円は超えたくない」。そんな条件で探しているなら、候補に加えてみてはいかがだろうか。