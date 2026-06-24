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2026年7月7日から販売開始

STORM×MSIのゲーミングPC「幻界2」が登場、12.3型の内部ディスプレーがそそりまくる！あたななら何を映す？

文●いちえもん　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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幻界2

　アイティーシーのBTO PCブランド「STORM」は7月6日、秋葉原UDX 4F「ギャラリーネクスト」にて「MSI×STORM新製品発表会」を開催。同ブランドの最新BTO PC「幻界2」のお披露目に加え、MSIおよび日本AMDの製品ラインナップ説明、登壇者によるプレゼンテーションが行われた。

　発表会終了後は一般ユーザーに開放され、展示製品を自由に鑑賞できる時間が設けられた。本稿では、発表会の内容を中心にレポートする。

「幻界2」は7月7日から販売開始、ブラックはECサイト限定

　今回正式発表した幻界2は、POWERED BY MSI ESSENTIAL認証PC「幻界」シリーズの最新モデル。ホワイトモデルとブラックモデル（ECサイト限定）の2機種が展開される。2026年7月7日よりECサイトおよび家電量販店で販売される予定だ。ホワイトモデルの直販価格は34万4800円からで、ブラックモデルは27万9800円から。

幻界2

幻界2のホワイトモデル（空冷バージョン）。最安構成はRyzen 5 7500FとGeForce RTX 5070搭載ビデオカードの組み合わせで34万4800円

幻界2

幻界2のホワイトモデル（水冷バージョン）。最高構成はRyzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080搭載ビデオカードの組み合わせで62万9800円

幻界2

幻界2のブラックモデル（空冷バージョン）。最安構成はRyzen 5 7500FとGeForce RTX 5060搭載ビデオカードの組み合わせで27万9800円

幻界2

幻界2のブラックモデル（水冷バージョン）。最高構成はRyzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5080搭載ビデオカードの組み合わせで58万9800円

幻界2

アイティーシー 販売促進部の矢内氏が幻界2の特徴をプレゼン

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