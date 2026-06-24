アイティーシーのBTO PCブランド「STORM」は7月6日、秋葉原UDX 4F「ギャラリーネクスト」にて「MSI×STORM新製品発表会」を開催。同ブランドの最新BTO PC「幻界2」のお披露目に加え、MSIおよび日本AMDの製品ラインナップ説明、登壇者によるプレゼンテーションが行われた。



発表会終了後は一般ユーザーに開放され、展示製品を自由に鑑賞できる時間が設けられた。本稿では、発表会の内容を中心にレポートする。

「幻界2」は7月7日から販売開始、ブラックはECサイト限定

今回正式発表した幻界2は、POWERED BY MSI ESSENTIAL認証PC「幻界」シリーズの最新モデル。ホワイトモデルとブラックモデル（ECサイト限定）の2機種が展開される。2026年7月7日よりECサイトおよび家電量販店で販売される予定だ。ホワイトモデルの直販価格は34万4800円からで、ブラックモデルは27万9800円から。