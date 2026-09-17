東京ゲームショウ2026レポート 第1回
PCの中に“折れ曲がる画面”!? アイティーシーブースの変態ギミックが面白い【TGS2026特集】
2026年09月17日 11時00分更新
いよいよ開幕した東京ゲームショウ2026。今やゲームに欠かせない存在となったゲーミングPCを紹介するブースも多いが、ブランド「STORM」を展開しているアイティーシーのブースは気合が入っている。
まず「おっ！」と目を引いたのが、デスクトップPC内部に組み込まれたディスプレー。CPUやGPUなどの情報を表示できるのだが、なんとディスプレー自体が途中でグイッと折れ曲がったような形状になっている。
PCケース内に小型ディスプレーを搭載する製品は珍しくなくなってきたが、ここまで立体的に“魅せる”のはなかなか新鮮。ゲーミングPCの中身を眺める楽しさが、さらに一段階進化した印象だ。
もうひとつ気になったのが、PC本体を複数の区画に分けることで冷却効率を高めるというユニークなモデル。CPUやGPUなど、熱を持ちやすいパーツをそれぞれ効率よく冷やすことを狙った構造で、見た目のインパクトもかなり強め。
派手なビジュアルだけでなく、「どう冷やすか」まで工夫されたPCが並ぶ、ガジェット好きならつい足を止めたくなる展示だった。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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